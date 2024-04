Delizie gastronomiche per il tuo gatto

Fonte: Getty Image - artist: Magone Cibo umido per gatti

La salute ed il benessere dei nostri amici felini dipende soprattutto da ciò che mangiano. L’alimentazione umida per gatti è fondamentale per garantire loro tutti gli elementi essenziali che dovrebbero essere alla base di una vita sana e appagante. Il cibo umido, grazie ad un elevato contenuto in acqua, contribuisce a mantenere un buon livello di idratazione, ricco in proteine favorisce una dieta in equilibrio con le naturali esigenze del tuo gatto.

La corretta alimentazione è fondamentale per il benessere del tuo gatto

Molteplici sono i fattori che predispongono il gatto a sviluppare problematiche alla basse vie urinarie, ma una particolare attenzione va riservata ad un regime alimentare secco. Ecco l’importanza del giusto livello di idratazione che il cibo umido arricchito di acqua permette di avere così da contrastare eventuali patologie urinarie dei nostri dolcissimi amici pelosetti.

Secondo un recente studio la dieta ideale per il gatto prevederebbe un 50-60 % delle calorie fornite dalle proteine, un 35-50% fornite dai grassi ed un 5-10% dai carboidrati. In questo contesto, i prodotti per il gatto a marchio Mon Amour si distinguono per la loro eccellenza, offrendo soluzioni alimentari di alta qualità che soddisfano tutte le esigenze nutrizionali dei nostri adorati compagni.

Le mousse

Le mousse Mon Amour, formulate con più del 60% di proteine e grassi da fonti animali, senza cereali, glutine, coloranti e conservanti sono un cibo umido sicuro, gustoso e soprattutto completo. Arricchite con carne succulenta come pollo e manzo, prelibato pesce e accompagnate da verdure, aggiungono inoltre un tocco di freschezza e nutrienti essenziali alla dieta del tuo felino. Il contenuto di carne è superiore alla media dei prodotti oggi presenti sul mercato, ciò al fine di conferire maggiore nutrimento.

Il paté

Il paté Mon Amour in vaschetta da 100 gr, è proposto in diverse formulazioni, kitten, adult e sterilizzati, per fornire ad ogni fase della vita l’apporto nutrizionale più adeguato. Se sei desideroso di offrire al tuo fedele compagno le deliziose prelibatezze Mon Amour ti invita ad esplorare i negozi di animali del Lazio. Scopri quali di questi negozi offre questi gustosi prodotti e regala al tuo felino un’esperienza culinaria sana e prelibata.