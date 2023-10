Piattaforme elevatrici: come rendere accessibile la tua casa

Quando si tratta di vivere al meglio con una disabilità motoria o assistere i propri cari, superare i dislivelli in casa può rappresentare una sfida. In queste situazioni, un’azienda come AEG Gobbo Ascensori può essere di grande aiuto.

Specializzata nell’installazione di impianti per l’elevazione, questa azienda bergamasca è molto attenta nella produzione di piattaforme elevatrici per anziani e persone con difficoltà motorie. Ma non si tratta solo di una questione di praticità! Le loro piattaforme sono studiate per integrarsi perfettamente nell’arredamento di casa, garantendo un risultato esteticamente piacevole.

Inoltre, le piattaforme di AEG Gobbo Ascensori sono estremamente convenienti in termini di costi di funzionamento. Sono tranquillamente compatibili con l’utilizzo dell’energia elettrica domestica, senza richiedere esigenze particolari. E se ne hai diritto, potrai beneficiare dell’IVA agevolata del 4%, prevista per le persone con disabilità.

Ma le buone notizie non finiscono qui!

Esistono diverse forme di incentivi fiscali per le piattaforme elevatrici, che rendono l’accessibilità ancora più conveniente. Potrai usufruire delle detrazioni del 50% in 10 anni oppure del 75% in 5 anni, in caso di abbattimento di barriere architettoniche. Un’opportunità per migliorare l’accessibilità della tua casa e risparmiare allo stesso tempo.

La professionalità di AEG Gobbo Ascensori si riflette anche nella gestione delle richieste di preventivo. Il loro team commerciale si occuperà con precisione e attenzione di ogni fase, dal preventivo iniziale al sopralluogo e allo studio di fattibilità. Inoltre, se hai bisogno di assistenza nelle pratiche edilizie, l’azienda collabora con professionisti esperti che possono aiutarti nella concessione delle pratiche, sia per privati che per condomini.

La versatilità di AEG Gobbo Ascensori non conosce limiti.

Sono in grado di studiare soluzioni personalizzate per ogni situazione, realizzando piattaforme su misura anche negli scenari più complessi. A seconda delle esigenze, AEG Gobbo Ascensori può occuparsi di installare cabine panoramiche, oppure, se gli spazi non lo consentono, guidare il cliente nella scelta più adeguata in base al contesto abitativo.

La sicurezza è una priorità per AEG Gobbo Ascensori. Oltre alla progettazione e all’installazione di piattaforme collaudate, l’azienda offre contratti di manutenzione e verifiche periodiche per garantire la sicurezza dell’impianto nel corso degli anni.

L’attenzione all’eccellenza contraddistingue anche il personale di AEG Gobbo Ascensori. Gli operatori sono abilitati per legge e partecipano a corsi di aggiornamento periodici sulla sicurezza, garantendo un servizio affidabile e professionale.

Se desideri toccare con mano la qualità e l’estetica dei materiali e degli impianti offerti da AEG Gobbo Ascensori, puoi visitare il loro spazioso showroom presso la sede di Bergamo. Sarà un’ottima occasione per valutare numerose soluzioni e farti consigliare al meglio, con il solo obiettivo di trovare quella perfetta per te e i tuoi cari.