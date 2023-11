L’esperienza immersiva nella Natura passa per l’olfatto

C’è un legame innato tra Uomo e Natura. L’immersione negli spazi verdi è in grado di migliorare il nostro benessere fisico, mentale ed emotivo. Questo è il concetto alla base della Biofilia, cioè il riequilibro dell’essere grazie alla Natura.

Proprio al concetto di Biofilia si ispira la mission di TerraViva Design, l’azienda fondata a Bologna da Stefano Tubaldo che, dopo la creazione dei Nano Garden, piccoli giardini di design custoditi in vasi e teche di vetro in grado di ottimizzare il benessere delle persone, lancia “Ambiente” la linea di profumazioni ispirate alla Natura, che permettono di offrire una vera esperienza sensoriale di benessere.

Come racconta Stefano Tubaldo: “Con Ambiente puoi evocare la sensazione di una camminata in un bosco tra umide cortecce, arbusti ed erbe selvatiche, ricordare gli aromi di un assolato giardino mediterraneo o una piacevole brezza marina: sei fragranze caratterizzate da elementi naturali per trasformare il nostro Ambiente nella storia che vogliamo vivere, in armonia con la Natura”.

Da oggi c’è quindi un nuovo modo di vivere l’esperienza sensoriale del contatto con la natura e godere dei benefici che apporta.

La nuova collezione di TerraViva Design è composta da 6 profumazioni differenti: 5 linea base + 1 invernale “fiocchi di neve” realizzata con eucalipto, bergamotto, iris, legno di cedro, legno di sandalo, vaniglia. Oltre alle candele profumate, create con cera naturale di soia ottenuta da fonti rinnovabili, nella collezione “Ambiente” potrai trovare il diffusore a bacchette da 230ml e lo spray. Tutte fragranze che possano evocare scenari naturali in qualsiasi spazio, raccontando storie diverse ma unite dall’amore per la Natura.