Ritrova la tua naturale armonia tramite la Biofilia

Sapevi che quando siamo a contatto con la Natura siamo più propense a sentirci meglio? Nel trambusto della vita di tutti i giorni capita spesso di sentirsi stanche o demoralizzate e prendersi un momento per stare a contatto il verde può aiutare a sentirsi subito più cariche. Non è un caso che negli ultimi anni, sicuramente lo avrai notato, è sempre più facile vedere in grandi spazi frequentati da tantissime persone, la comparsa di angoli green o addirittura di impianti di giardini nell’architettura stessa. Si tratta del Biophilic Design, cioè la tecnica utilizzata tanto in architettura quanto in ambienti come aeroporti, centri commerciali e più recentemente anche negli uffici per rendere gli spazi più vivi e armoniosi. Non solo. Si tratta di una strategia etica che, come spiega Oliver Heath, uno dei massimi esponenti del Biophilic Design “tiene conto della spontanea tendenza degli esseri umani a sentirsi bene in mezzo alla Natura”. Un approccio, dunque, che mira a migliorare il benessere delle persone in qualsiasi ambiente.

A questo punto, perché non creare il proprio spazio di benessere in casa? Ecco come fare grazie alle meravigliose creazioni di TerraViva Design

A Bologna esiste un luogo magico. Si chiama TerraViva Design e nasce dall’idea di un giovane imprenditore, esperto di scenografia, che ha unito la passione per l’arte decorativa al regno vegetale. Il risultato? Una serie di terrari Nano Garden, ovvero piccoli angoli di Natura pressoché autonomi, in grado di farti sentire subito meglio.

Come spiega Stefano Tubaldo, ideatore di TerraViva Design: “I Nano Garden sono un microcosmo simile al giardino naturale fatto di fronde, muschi, pietre e rami minuziosamente collocati e frutto di un accurato studio affinché possa vivere e prosperare protetto dal vetro. I nostri terrari sono frutto di anni di studio: definire quale terriccio inserire come base per il verde, quale combinazione di elementi è da ritenersi essenziale affinché le piante prosperino, quali pianti inserire come elementi perfetti dell’ecosistema, così come quelle dalla più elevata resa estetica”.

La famiglia Nano Garden è composta da tantissime creazioni che si distinguono per dimensione e vegetazione: dalla rappresentazione di un bosco fino al più ricercato bonsai, dal vaso in vetro di fattura moderna fino alle più classiche damigiane di grandi dimensioni.

Inoltre, se hai il desiderio di provare a creare il tuo angolo di benessere in casa ma pensi di non riuscire a prendirti cura dei Nano Garden che, anche se poca un minimo ne necessitano, puoi optare per la linea “Evergreen”, la proposta di TerraViva Design realizzata a mano in Italia con materiali 100% naturali e stabilizzati, il cui muschio è ecologico ed è il risultato di un processo finalizzato a preservare lo stato vegetale della pianta. Ecco, questo è un prodotto che non necessita cura e puoi goderne dei benefici biofilici tutto l’anno.

Ma non finisce qui.

TerraViva Design vuole rivoluzionare l’experience sensoriale rivolta al benessere, anche con il lancio della nuova linea “Ambiente”. Come spiega Stefano Tubaldo: “Il nostro team sta sviluppando una serie di fragranze per portare nel nostro quotidiano il profumo di un bosco, l’aroma di un giardino mediterraneo o ricordare una delicata brezza marina. Fragranze che possano evocare scenari naturali in qualsiasi spazio, raccontando storie diverse ma unite dall’amore per la Natura. Ambiente verrà distribuita presso le nostre sedi e sarà per noi anche l’occasione per testare, finalmente, il nuovo eshop, a breve online. Daremo la possibilità a chiunque, in ogni luogo, di portarsi a casa un angolo di Natura”.

Cosa aspetti? Inizia a creare il tuo angolo di benessere con TerraViva Design.