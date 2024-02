Il tuo cane mangia la cacca? Scopri perché e come intervenire

Amante sin da bambina degli animali, a 16 anni decide di diventare veterinaria. Si trasferisce in Spagna a studiare, prima a Lugo poi a Madrid, specializzandosi in medicina felina. Per DiLei scrive nella sezione Pets.

La tendenza dei cani a mangiare la cacca è probabilmente uno dei comportamenti più curiosi e singolari ai quali possiamo assistere.

Scopriamo allora insieme il fenomeno della coprofagia canina ed esploriamone le cause: ti forniremo anche molti consigli utili per affrontare questa abitudine, apparentemente imbarazzante, del tuo cagnolino.

Cos’è la coprofagia canina?

Quando si parla di coprofagia canina si intende la tendenza dei cani a ingerire delle feci. Tale atteggiamento spesso non è ben tollerato dai proprietari, che provvedono a sgridare il proprio amico a quattro zampe affinché smetta immediatamente.

Tuttavia, per quanto ai tuoi occhi possa apparire strano, spesso si tratta di un atteggiamento normalissimo che verrà abbandonato, al momento opportuno, in maniera del tutto naturale.

Per capire a fondo le motivazioni di questo comportamento, è bene precisare che molti cani trovano appetibili sia i propri escrementi, che quelli di alti animali. A tale proposito, facciamo una veloce distinzione tra i diversi tipi di coprofagia:

Autocoprofagia: quando il cane mangia unicamente i propri escrementi;

quando il cane mangia unicamente i propri escrementi; Coprofagia intraspecifica: quando il piccolo mangia le feci di un altro cane;

quando il piccolo mangia le feci di un altro cane; Coprofagia interspecifica: quando mangia le feci di un gatto o di qualunque animale appartenente a un’altra specie.

La coprofagia interspecifica

Tra queste tre varianti, sicuramente la coprofagia interspecifica merita un approfondimento a parte. Uno degli esempi più comuni di coprofagia interspecifica coinvolge cani e gatti. I cani, essendo potenzialmente onnivori, sono attratti dalle feci dei mici, che spesso hanno una dieta a base di carne. Tale comportamento può sembrare disgustoso per noi umani, ma per i cani è una risposta naturale alle differenti circostanze che vedremo nel prossimo paragrafo.

Questa dinamica, probabilmente, ti sarà già nota se nella tua famiglia oltre a un cagnolino vivono anche dei gatti.

Perché il cane mangia la cacca? Tutte le cause

Ti sarai fatta molte volte questa domanda, senza trovare una spiegazione plausibile. La realtà è che i motivi sottostanti alla coprofagia canina possono essere tanti e diversi: dal comportamento temporaneo, per arrivare alla presenza di una patologia o di un disagio comportamentale. Esploriamo insieme tutte le possibili cause.

Cause fisiologiche

Il più delle volte, l’ingerimento di feci non dovrebbe allarmare.

Se il tuo cagnolino ha pochi mesi è molto probabile che manifesti questa tendenza, ed è del tutto momentanea. Si tratta di una sorta di imitazione del comportamento della mamma; infatti, le femmine dopo aver partorito cercano di mantenere pulito il giaciglio in cui custodiscono i cuccioli, mangiando anche i loro escrementi.

Se invece il tuo cane è adulto, potrebbe mangiare feci perché le trova semplicemente appetitose, grazie ad additivi e aromi contenuti negli alimenti che gli proponi quotidianamente.

Nel caso dei cani anziani, la coprofagia può verificarsi a causa delle particolari esigenze legate all’età. La prima cosa da fare, quando si nota che un cane anziano sta manifestando comportamenti di questo tipo, è consultare il veterinario, in quanto tali manifestazioni potrebbero essere associate a problemi di salute sottostanti, come disturbi digestivi o carenze nutrizionali abbastanza comuni nei cani anziani.

Cause patologiche

Raramente la coprofagia del cane è, invece, sintomo di alcune patologie. Tuttavia, non devi allarmarti perché, in questo caso, dovresti notare altri sintomi e comportamenti sospetti. Se hai dei dubbi, contatta quanto prima il tuo veterinario, affinché possa effettuare una diagnosi completa.

Consumare gli escrementi potrebbe essere, infatti, una manifestazione riconducibile a malattie come l’insufficienza pancreatica, il diabete, le infestazioni di parassiti intestinali e la carenza di minerali.

Le prime tre patologie sono condizioni che causano nel cane un appetito talmente estremo da indurli a mangiare le loro stesse feci. La carenza di nutrienti o una dieta sbilanciata, infine, potrebbe sollecitare l’istinto di mangiare gli escrementi per sopperire al problema.

Cause comportamentali

La coprofagia spesso è una reazione del cane a una situazione stressante o eccessivamente noiosa. Se il tuo piccolo amico si trova a vivere in un ambiente privo di stimoli, mangiare le feci potrebbe essere una forma di distrazione.

Tra le cause c’è anche il disagio per esperienze negative subite in passato. Per esempio, i cani che hanno a lungo vissuto in luoghi angusti possono mostrare la tendenza a cibarsi di escrementi in virtù di quanto facevano per tenere pulito il proprio spazio.

Infine, è bene specificare che anche il comportamento di alcuni padroni può spingere i cani a mangiare i propri bisogni. C’è chi, per esempio, ha l’abitudine di sgridare il proprio amico a quattro zampe che ha appena sporcato mettendogli il muso vicino agli escrementi: questo atteggiamento punitivo può costituire un invito alla coprofagia. Il cane, infatti, può intendere tale mossa proprio come un invito a mangiare.

Le cause comportamentali, dunque, non sono da sottovalutare. Infatti, dopo averle identificate, occorre lavorare a fondo per disincentivare tale comportamento cronico.

Un veterinario comportamentista, noto anche come specialista in comportamento animale, è un professionista che ha una formazione avanzata nella diagnosi e nel trattamento dei problemi comportamentali degli animali domestici. Questi esperti si concentrano su una vasta gamma di atteggiamenti, tra cui ansia, aggressività, fobie, disturbi alimentari, disturbi compulsivi e altro ancora, per migliorare la salute mentale e il benessere dei nostri piccoli amici pelosi.

Consigli e rimedi

Come abbiamo visto, le ragioni della coprofagia canina sono varie e molteplici. Quel che è certo è che comprenderne le cause è fondamentale per poter determinare con il veterinario di fiducia il corretto piano d’azione. Dunque, se ti trovi accanto al tuo cane mentre mangia la cacca, la prima cosa da fare è mantenere la calma ed evitare di reagire in modo negativo.

Per arginare questa abitudine, puoi attuare dei comportamenti utili preventivamente, per esempio se il tuo piccolo amico ha l’abitudine di mangiare feci quando passeggiate, cerca di portarlo in aree meno frequentate, in modo che possa correre e giocare liberamente senza imbattersi nelle deiezioni di altri animali.

Se a passeggio, dopo aver fatto i bisogni, il tuo cane tende a consumare le proprie feci, raccogli velocemente gli escrementi in modo che non possa accedervi.

Se, invece, noti che fa i suoi bisogni in casa e tende a consumare le proprie feci quando è lasciato da solo, è probabile che soffra di noia e ansia da separazione. Puoi provare a nascondere delle golosità o a lasciare nuovi giocattoli in casa, quando sai che dovrà trascorrere del tempo da solo. In alternativa, potresti considerare l’opzione di un dog sitter o chiedere a una persona di tua fiducia di trascorrere del tempo con lui.

In generale, è importante offrire al tuo cane una varietà di stimoli e ritagliarti del tempo ogni giorno per giocare insieme a lui. Ricorda di non rimproverarlo se lo sorprendi nell’atto, poiché potrebbe non comprenderne il motivo e potrebbe pensare che si tratti di un gioco.

Inoltre, presta particolare attenzione alla sua dieta. Cerca di evitare il cibo umido in scatola, poiché gli additivi presenti potrebbero rendere le feci più attraenti per lui a causa dell’odore. Consulta il tuo veterinario per sviluppare una dieta bilanciata su misura per il tuo cane.

Resta dunque una domanda a cui dare risposta e la vedremo nel prossimo paragrafo!

È pericoloso per il cane mangiare le feci?

Mangiare escrementi, sebbene generalmente non rappresenti un grave pericolo per il cane, può portare a problemi gastrointestinali o a infezioni parassitarie se ingeriti in quantità considerevoli o se provenienti da animali infetti.

È fondamentale osservare attentamente il comportamento del tuo cagnolino e consultare un veterinario in caso di preoccupazioni sulla sua salute. La coprofagia, come abbiamo visto, può anche indicare carenze nutrizionali o problemi comportamentali; quindi, una valutazione veterinaria può aiutare a identificarne le cause sottostanti: solo un esperto sarà in grado di valutare la situazione specifica del tuo cane, escludere possibili problemi di salute e fornire le migliori indicazioni per gestire o correggere questo comportamento indesiderato.