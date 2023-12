SOS diarrea cane: come affrontarla al meglio

Anche se è una problematica molto comune, bisogna capirne le cause per affrontarla e sconfiggerla: ecco tutte le informazioni utili per gestire al meglio la situazione.

Non c’è nulla di più bello che vedere i nostri amici a quattro zampe correre felici e in piena salute. Eppure, nonostante tutte le cure che dedichiamo loro, spesso capita che non siano perfettamente in forma e tra le problematiche più comuni, tutte le padrone lo sanno, c’è la diarrea.

Questa eventualità, sebbene sia sempre fonte di preoccupazione, rappresenta una risposta naturale dell’organismo canino a variazioni o stress improvvisi che influenzano il loro normale equilibrio intestinale. È essenziale comprendere che la diarrea dei cani non costituisce di per sé una malattia, ma piuttosto un segnale da monitorare. In questo articolo ti offriremo tutte le informazioni utili per gestire al meglio la situazione.

Tipologie di diarrea nel cane: sintomi e cause



I cani possono manifestare diverse tipologie di diarrea, ciascuna delle quali può essere causata da una varietà di fattori: vediamo insieme quelle più comuni.

Diarrea acuta

È spesso provocata da cambiamenti nella dieta o dall’ingestione di cibo scadente. È di solito temporanea e può risolversi da sola dopo alcuni giorni. Tuttavia, è importante assicurarsi che il cane non si disidrati durante questo periodo.

Quando questo stato persiste per settimane o mesi , la diarrea si considera cronica. Le cause possono essere più complesse e includere problemi alimentari a lungo termine, intolleranze, malattie infiammatorie dell’intestino o altre condizioni mediche sottostanti. La diarrea cronica richiede una diagnosi accurata da parte di un veterinario e un piano di gestione specifico.

Le infezioni batteriche, virali o parassitarie possono causare la diarrea nei cani. Parliamo di salmonella, campylobacter, parvovirus, parassiti e vermi. Questo tipo di disturbo può essere molto contagioso e richiede spesso trattamenti specifici e tempestivi per una corretta guarigione.

Situazioni stressanti come cambiamenti nell’ambiente circostante, l’arrivo di nuovi animali domestici o l’esigenza di affrontare un viaggio possono innescare una reazione intestinale che porta alla diarrea. Questo effetto collaterale è spesso temporaneo e migliora una volta che il cane si abitua alle novità.

Introdurre troppo rapidamente cibi nuovi o diversi nella dieta del cane può causare disturbi digestivi e diarrea. È importante apportare ogni variazione gradualmente, per permettere all’intestino del piccolo di adattarsi.

L’ingestione di sostanze tossiche o cibi nocivi può portare a diarrea grave e sintomi gastrointestinali importanti come vomito, nausea e dolore addominale. In alcuni casi, il cane potrebbe aver bisogno di un intervento veterinario immediato.

Alcuni cani possono avere reazioni allergiche o intolleranze alimentari a ingredienti specifici nella loro dieta. Questo può causare infiammazione nell’intestino e, di conseguenza, diarrea.

Condizioni mediche specifiche come pancreatite, insufficienza renale, malattie epatiche e altre patologie possono influenzare la funzionalità intestinale, causando la diarrea come sintomo secondario.

I parassiti intestinali, come i vermi, possono scatenare irritazione e infiammazione nell’intestino. In questo caso, il veterinario potrà indicare la profilassi da seguire per una rapida guarigione.

Alcuni farmaci possono irritare il tratto digestivo del cane, causando diarrea come effetto collaterale. In tal caso, il veterinario potrebbe dover regolare meglio il dosaggio o prescrivere un farmaco alternativo.

Qualunque sia la causa, dunque, è importante osservare attentamente il cane e cercare assistenza veterinaria se la situazione è grave, persistente o associata ad altri sintomi preoccupanti. Solo un medico sarà in grado di fornire una diagnosi accurata e raccomandare il giusto trattamento.

Quando rivolgersi al veterinario

Sebbene in alcune situazioni la diarrea possa risolversi da sola, ci sono segnali chiari da non trascurare che dovrebbero indurti a cercare immediatamente assistenza veterinaria. Infatti, se hai mantenuto una routine alimentare costante e non hai alterato la dieta del tuo cane ma noti che la diarrea è frequente, particolarmente liquida e persiste nel tempo, è il momento di prestare molta attenzione.

Sintomi da non trascurare

Diarrea grave e persistente

Se la diarrea è grave e continua per più di un giorno o due, è una chiara indicazione che qualcosa non va. La presenza di sangue nelle feci, in particolare, è un segno ancora più preoccupante.

Letargia e abbattimento

Se il tuo cane mostra segni di affaticamento e mancanza di energia, potrebbe avere un problema sottostante che richiede l’intervento di un veterinario.

Vomito e nausea

Se la diarrea è persistente e accompagnata da vomito e nausea, potrebbe essere un segno di una condizione più seria che richiede diagnosi e trattamento.

Perdita di peso

Se noti che il tuo cane sta perdendo peso rapidamente, nonostante non ci siano cambiamenti evidenti nella sua dieta o nella sua routine, ti consigliamo di contattare tempestivamente il tuo veterinario di fiducia per accertamenti.

In definitiva, se sei preoccupata per la salute del tuo amico a quattro zampe a causa della diarrea o dei sintomi ad essa associati, non esitare a contattare il medico. Una diagnosi tempestiva e accurata può fare la differenza nel garantire una pronta guarigione al tuo piccolo, assicurandogli un completo benessere a lungo termine.

Trattamento della diarrea

Se il tuo amico a quattro zampe soffre di diarrea, puoi essere in grado di prendere misure semplici e utili direttamente a casa, sotto la guida del tuo veterinario. Questi rimedi casalinghi ti aiuteranno a gestire situazioni meno gravi, come indigestione o lievi intolleranze alimentari.

Ecco alcune azioni di primo soccorso che puoi mettere in atto direttamente tu.

Digiuno Temporaneo

Dare un po’ di tregua al sistema digestivo del cane può essere utile, quindi sospendi l’alimentazione per circa 24 ore, assicurandoti che il tuo piccolo amico abbia sempre accesso all’acqua per idratarsi.

Dopo il digiuno, reintroduci gli alimenti in piccole quantità. Puoi preparare cibo insipido in casa, come riso bianco bollito, mescolato a carne bianca magra, come pollo o pesce.

Probiotici

L’aggiunta di probiotici può velocizzare il processo di recupero. Puoi utilizzare probiotici commerciali o persino yogurt naturale. Una piccola quantità di yogurt, infatti, può risultare molto benefica.

È importante ricordare che mentre questi rimedi casalinghi possono essere utili, la consulenza veterinaria è cruciale, specialmente se la diarrea è grave, persistente o accompagnata da sintomi preoccupanti. Il medico potrà valutare la situazione del tuo cane, determinare la causa sottostante e fornire indicazioni precise sui rimedi più adatti.

La diarrea nei cuccioli

Nel caso dei cuccioli, la situazione è ancora più delicata. Se un cucciolo manifesta diarrea acuta, soprattutto se non ha ancora completato il suo ciclo di vaccinazioni, è di fondamentale importanza cercare immediatamente assistenza medica. In situazioni come questa, raccogliere un campione di feci può accelerare il processo di analisi e aiutare il veterinario a identificare la causa sottostante.

Tra le potenziali cause della diarrea, vi sono malattie virali gravi come la parvovirosi o il cimurro, che possono essere fatali, specialmente nei cagnolini di pochi mesi. La diarrea potrebbe essere un sintomo iniziale di tali condizioni; dunque, è essenziale escludere tali possibilità attraverso una valutazione specialistica accurata.

Come prevenire la diarrea nel cane

Prevenire la diarrea nel cane è un obiettivo importante per garantire il suo benessere complessivo e la sua salute intestinale. Anche se alcune situazioni possono essere inevitabili, seguire buone pratiche può ridurre il rischio.

Ecco alcuni consigli utili per aiutarti a prevenire la diarrea nel tuo amato amico a quattro zampe:

Alimentazione

Mantieni una dieta costante e di alta qualità per il tuo cane. Cambiamenti improvvisi nella dieta possono irritare il sistema digestivo e causare la diarrea. Se vuoi apportare modifiche alla sua alimentazione, fallo gradualmente.

Offri cibo di qualità

Opta per alimenti di alta qualità, formulati per le esigenze nutrizionali specifiche del tuo piccolo. Evita cibi troppo grassi o speziati, che potrebbero causare disturbi intestinali.

Evita alimenti umani

Molti alimenti umani possono essere nocivi per i cani. Dunque, non condividere il cibo con il tuo amico a quattro zampe, poiché alcuni ingredienti potrebbero scatenare importanti reazioni gastrointestinali.

Evita scarti e rifiuti

I cani possono essere inclini a cacciare e mangiare oggetti o materiali non commestibili. Monitora attentamente ciò che il tuo amico peloso mette in bocca e assicurati che non ingerisca oggetti che potrebbero causare ostruzioni intestinali.

Mantieni le vaccinazioni in regola

Assicurati che il tuo cane acceda a tutte le vaccinazioni necessarie, specialmente contro malattie virali gravi come la Parvovirosi.

Occupati correttamente dell’igiene casalinga

Mantieni pulito l’ambiente del tuo cane, questo può ridurre il rischio di esposizione a batteri o parassiti responsabili della diarrea.

Evita cambiamenti troppo impattanti

Se possibile, riduci i cambiamenti stressanti nella vita del tuo cane, come spostamenti frequenti o introduzione di nuovi animali domestici.

Indaga eventuali intolleranze

Osserva se il tuo cane ha intolleranze o allergie alimentari. In caso positivo, lavora con il tuo veterinario per sviluppare una dieta appropriata.

Evita l’intossicazione

Assicurati che il tuo cane non abbia accesso a sostanze tossiche o piante nocive, nella sua quotidianità, all’interno dell’ambiente domestico.

Esercizio regolare

Mantieni il tuo cane attivo, mettendolo nelle condizioni di svolgere una regolare attività fisica. Questo lo aiuterà a preservare la sua salute generale e a favorire il corretto funzionamento del sistema digestivo.

Anche se queste misure possono ridurre il rischio di diarrea, è importante ricordare che i cani, usualmente, sperimentano occasionali problemi gastrointestinali. Dunque, sii sempre vigile e in caso di dubbi e sospetti, consulta il veterinario.