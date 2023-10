Come tagliare le unghie al cane in totale sicurezza

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie. Spiccato interesse per ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni.

Fonte: 123RF

Tagliare le unghie al cane è una necessità, eppure la maggior parte dei nostri amici a quattro zampe non ama affatto questa pratica. Dunque, se alla semplice vista del tronchesino va a nascondersi impaurito, non preoccuparti, è tutto nella norma. Qui troverai dei suggerimenti utili per convincere il tuo cane a rilassarsi mentre ti prendi cura delle sue unghie.

Perché è importante tagliare le unghie al cane

Tagliare regolarmente le unghie è importante per preservarlo da una serie di complicazioni indesiderate. Per esempio, le unghie lunghe potrebbero accidentalmente spezzarsi mentre gioca, causandogli sanguinamento. Oppure, qualora rimanesse impigliato da qualche parte, potrebbe strapparle completamente nel tentativo di divincolarsi. Allo stesso modo, potrebbe procurarsi delle escoriazioni profonde semplicemente grattandosi il collo o altre parti del corpo.

Un altro motivo fondamentale per tagliare le unghie è il fatto che insieme a esse cresce anche la loro vascolarizzazione. Questo comporta che più diventano lunghe e maggiori sono le probabilità che i vasi sanguigni vengano danneggiati durante il taglio. In sostanza, una volta che le unghie raggiungono una certa lunghezza, diventa molto difficile accorciarle senza causare disagi.

Infine, bisogna considerare che le unghie eccessivamente lunghe risultano scomode: il cane potrebbe tendere a ad appoggiare male le zampe durante la camminata e la corsa. Questa modifica forzata dell’andatura, a lungo termine, potrebbe danneggiare le articolazioni, dando vita a patologie molto dolorose come l’artrosi. Vediamo ora come eseguire il taglio delle unghie in maniera efficace e meno traumatica possibile per il tuo fedele amico.

Come tagliare le unghie al tuo cane in 5 step

Prendersi cura periodicamente delle sue unghie significa garantirne il benessere, per questo è importante sapere come farlo correttamente, senza creare al piccolo eccessivo disagio.

Ecco 5 semplici passaggi per tagliare le unghie al tuo cane.

Scegli un momento tranquillo , in cui entrambi siete rilassati. Ricordati che il tuo fedele amico percepisce perfettamente il tuo stato d’animo.

Assicurati di parlargli sempre con calma durante la procedura e aiutalo a trovare una posizione comoda, in cui possa sentirsi a proprio agio. Tieni a portata di mano degli snack per premiarlo , così da mantenere un’atmosfera positiva; Se il tuo cane obbedisce ai comandi, puoi iniziare con: “Zampa! “. Questo coinvolgimento aiuterà il cane a adattarsi alla situazione e sentirsi meno passivo e spaventato durante la procedura. In alternativa, potrai rivolgerti a lui avvicinandoti alla sua zampa con incoraggiamenti rassicuranti; A questo punto, osserva attentamente le sue zampe , inclusi gli spazi tra le dita. Se le unghie del tuo cane non sono pigmentate, potresti essere in grado di vedere i vasi sanguigni interni. Se non riesci a verificare con sicurezza la zona di vascolarizzazione, non preoccuparti, sarà sufficiente accorciarle lasciando circa due o tre millimetri di parte bianca al di sopra dell’attaccatura; Ora sei pronta per tagliare . Nel caso in cui dovessi accidentalmente recidere un vaso sanguigno, puoi fermare l’emorragia applicando una garza sterile sulla ferita. Applica una pressione ferma per alcuni secondi, fino a quando la fuoriuscita di sangue non si fermerà. Successivamente, disinfetta il tutto e monitora per qualche giorno, per assicurarti che non insorgano infezioni; Terminata la procedura, congratulati con il tuo cane per il suo coraggio e premialo . Questo aiuterà il tuo amico a quattro zampe ad associare il taglio delle unghie a un’esperienza positiva e ad affrontarla in modo sempre più rilassato.

In caso di dubbi o incertezze, è sempre consigliabile consultare un veterinario o un toelettatore esperto in modo da ricevere ulteriori consigli e istruzioni specifiche. Con un po’ di pratica e pazienza, prendersi cura delle sue zampette diventerà una semplice routine per entrambi.

I migliori strumenti da utilizzare

Nei negozi specializzati potrai trovare un’ampia scelta di strumenti adatti a tagliare le unghie del tuo piccolo amico, vediamoli insieme.

Il tronchesino è uno strumento molto comodo e ideale per un taglio preciso. È stato appositamente progettato con lame affilate e robuste ed è presente in commercio in differenti dimensioni. Dunque, è essenziale sceglierne uno adeguato alla taglia del tuo amico a quattro zampe.

Il tagliaunghie a ghigliottina è particolarmente indicato per cani con unghie molto robuste. Funziona in modo veloce e preciso in quanto è dotato di lame ad alta precisione e ben affilate.

Infine, è possibile acquistare delle forbici specifiche per cani, dotate di lame appositamente progettate per un taglio netto. Sono ideali per cani di piccola taglia o per effettuare una manutenzione costante a fronte di una crescita moderata.

Se hai dubbi rispetto alla scelta o non hai alcuna esperienza nella toelettatura dei cani, rivolgiti a un professionista o a un veterinario, potranno offrirti indicazioni e assistenza adeguata. Ricorda di non utilizzare mai forbici o strumenti per unghie umane, poiché rischieresti di fare male al tuo piccolo amico.

Ogni quanto tagliare le unghie al cane

È consigliabile iniziare a tagliare le unghie al cane fin da quando è cucciolo, in modo che si abitui a questa pratica il prima possibile.

Tuttavia, non c’è una frequenza precisa: la velocità di crescita delle unghie dipende dalla taglia del cane, dalla sua età e dal livello di attività fisica che svolge. Un cucciolo molto attivo, per esempio, potrebbe consumare in modo naturale le unghie e non richiedere un taglio frequente, soprattutto se ha l’opportunità di passare del tempo all’aperto. Al contrario, un cane anziano o poco attivo potrebbe richiedere una maggiore attenzione.

Una buona prassi è controllare le zampe una volta alla settimana circa e procedere al taglio delle unghie quando necessario. Per le prime volte, potrebbe essere utile rivolgersi a uno specialista per abituare l’animale a essere maneggiato e sottoposto a toelettatura. Come abbiamo visto, il taglio delle unghie richiede solo pochi istanti, ma un cane restio e un proprietario inesperto potrebbero rendere l’operazione più complessa del previsto.

Cosa fare se il cane ha un’unghia spezzata

Quando un cane ha un’unghia danneggiata, è importante agire prontamente per prevenire ulteriori complicazioni e alleviare l’eventuale dolore.

Per iniziare, è bene valutare l’estensione del danno. Esamina attentamente la zampa per capire la gravità del problema. Se l’unghia è leggermente scheggiata o presenta solo una piccola crepa, potresti essere in grado di affrontare la situazione in autonomia. Se invece sanguina abbondantemente o sembra essere infetta, è fondamentale consultare immediatamente un veterinario.

Se la fuoriuscita di sangue è importante è bene agire facendo una leggera pressione con una garza sterile per fermare l’emorragia. Tieni premuto per alcuni minuti fino a quando il sanguinamento si arresta. Evita di utilizzare batuffoli di cotone, poiché le fibre potrebbero rimanere attaccate alla ferita peggiorando la situazione.

Dopo aver arrestato il sanguinamento, pulisci delicatamente l’unghia danneggiata con una soluzione antisettica: usa acqua tiepida e un detergente delicato o un disinfettante ad uso veterinario. Assicurati di asciugare bene l’area coinvolta dopo il lavaggio.

Nel caso in cui la ferita sia più grave del previsto, potrebbe essere necessario un bendaggio. Puoi avvolgere delicatamente la zampa in una benda sterile in attesa di far visitare il tuo piccolo amico. Assicurati che il bendaggio sia abbastanza stretto da rimanere in posizione, ma non troppo da ostacolare la circolazione sanguigna. Controlla regolarmente la fasciatura per assicurarti che sia pulita e che non si stia allentando.

Durante il processo di guarigione, è consigliabile limitare l’attività fisica del cane per evitare che l’unghia danneggiata subisca ulteriori traumi. Non proporre al piccolo lunghe passeggiate, giochi eccessivamente vivaci o attività che potrebbero mettere sotto stress la ferita.

Se l’unghia del cane è gravemente danneggiata, continua a sanguinare o sembra infetta, è fondamentale consultare immediatamente un veterinario. Un professionista sarà in grado di valutare correttamente la situazione, indicare un trattamento adeguato, prescrivere antibiotici se necessario e fornire ulteriori istruzioni per la cura e per una rapida guarigione dell’unghia danneggiata.