L’inverno è ormai entrato nel vivo e chi ha un gatto in casa sa quanto Micio ami stare al calduccio. Se siete abituati a vederlo andare alla ricerca di coperte e di posti al caldo, beh potete rendergli la vita molto più semplice e soprattutto alla giusta temperatura con il tappetino riscaldante.

Quello che può sembrare un semplice e morbido cuscino in realtà gli permette di rilassarsi e avere il meritato riposo senza temere il freddo. Ci sono tantissimi modelli online realizzati in materiali che raggiungono la temperatura ideale sfruttando il calore del corpo o tappetini riscaldanti tech con timer e sistemi garantiti che lo manterranno al sicuro. Qualsiasi sia la vostra scelta Micio non vedrà l’ora di provarli e vi ringrazierà riempiendovi di fusa.

PiuPet, il tappetino riscaldante più venduto

È la soluzione ideale se volete andare sul sicuro: il tappetino autoriscaldante per gatti PiuPet è il più venduto su Amazon. A renderlo così popolare è la facilità di utilizzo. Non avete bisogno di interruttori o batterie, il cuscino accumula il calore del vostro gatto e lo restituisce offrendogli un piacevole tepore e il massimo del comfort. Facile da trasportare, potete sistemarlo anche in auto o quando andate in vacanza, inoltre può essere spazzolato e lavato in lavatrice senza perdere la sua efficacia.

Tappetino riscaldante PiùPet Il tappetino riscaldante più apprezzato sul web

Efficace e di design, il tappetino Nobleza

Confortevole sì, ma anche il design ha la sua importanza quando scegliamo gli accessori per Micio. Il modello realizzato da Nobleza piace perché ha una bellissima trama trapuntata e profili a contrasto che lo rendono perfetto come rivestimento per la cuccia. Disponibile in differenti misure, il materiale autoriscaldante di cui è composto rilascia il calore di cui il vostro pelosetto ha bisogno per affrontare l’inverno.

Offerta Nobleza Tappetino riscaldante Il tappetino perfetto per ogni taglia del gatto

Knupis è il cuscino caldo e green

Tra i tappetini riscaldanti versatili e che vi accompagneranno in ogni avventura con Micio c’è quello di Knupis che come i precedenti assorbe il calore corporeo del vostro gatto per poi rilasciarlo, proteggendolo dalle basse temperature. A renderlo interessante però, è la presenza di uno strato di feltro realizzato in fibre di PET riciclate che non solo regalano calore extra, ma ha anche un basso impatto sull’ambiente. Pensato per i gatti più vivaci e che amano correre e giocare, la parte inferiore antiscivolo assicura che la coperta rimanga in posizione su qualsiasi tipo di superficie.

Knupis Tappetino autoriscaldante Il tappetino lavabile e con fondo antiscivolo

Toozey, il tappetino riscaldante elettrico

Valida alternativa ai modelli autoriscaldanti sono i tappetini con sistema elettrico come quello di Toozey, totalmente sicuro. Il filo di riscaldamento è isolato da una struttura protettiva a 7 strati e da un sistema intelligente che si spegne automaticamente nel caso in cui si raggiungano i 55° gradi in qualsiasi punto del cuscino. Dotato di differenti livelli di temperatura potrete scegliere quello che si addice di più al vostro gatto.

Toozey tappetino riscaldante per gatti Il tappetino elettrico con controllo della temperatura

Da Nicrew arriva il tappetino con temperatura regolabile

Rimanendo sui modelli elettrici tra i preferiti su Amazon c’è quello di Nicrew che si contraddistingue per la possibilità di regolare la temperatura su 6 livelli, da quella più bassa a quella più alta andando incontro alle esigenze del vostro gatto. Oltre ad avere il timer per il sistema automatico, il cavo ha il design anti-morso per offrire la massima sicurezza.

Offerta Nicrew tappetino elettrico Il tappetino ha la temperatura regolabile e lo spegnimento automatico

