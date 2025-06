Cani e gatti sempre stressati? Il lick mat è il rimedio low cost che funziona davvero

Fonte: iStock L'alleato prezioso per i tuoi pets: il lick mat

Se il tuo cane o gatto sembra sempre irrequieto, annoiato o stressato, non sei solo. I nostri amici a quattro zampe, proprio come noi, possono soffrire di ansia, frustrazione e mancanza di stimoli, soprattutto quando restano a casa da soli o vivono in ambienti poco dinamici. La buona notizia? Esiste una soluzione semplice, economica ed efficace: il lick mat.

Lick Mat, il tappetino anti-stress per cani e gatti

Il lick mat (letteralmente “tappetino da leccare”) è un tappetino in silicone o gomma alimentare, con superfici scanalate progettate per trattenere cibo morbido, come yogurt, paté, burro di arachidi (senza xilitolo!) o umido per animali.

L’animale deve leccare con calma e attenzione per consumare tutto il cibo, un’attività che ha effetti straordinari sul suo benessere mentale.

Perché funziona davvero?

Riduce lo stress e l’ansia: l’atto del leccare stimola il rilascio di endorfine , sostanze naturali che calmano e rilassano.

, sostanze naturali che calmano e rilassano. Tiene occupato il tuo pet: perfetto durante la tua assenza , o quando serve distrarlo (ad esempio durante il bagno, il taglio delle unghie o una visita dal veterinario).

, o quando serve (ad esempio durante il bagno, il taglio delle unghie o una visita dal veterinario). Stimola la mente: il lick mat è una vera attività di “problem solving” che aiuta a prevenire la noia e i comportamenti distruttivi.

che aiuta a e i comportamenti distruttivi. Rallenta l’alimentazione: ideale anche per i pets che mangiano troppo velocemente , aiutando la digestione.

, aiutando la digestione. Un valido alleato contro l’ansia da separazione: distrae il tuo animale e previene comportamenti distruttivi quando non sei a casa.

Uno dei grandi vantaggi del lick mat è il prezzo: a partire da soli 5-10 euro, puoi trovare modelli di ogni tipo online o nei negozi per animali. Lavabili, riutilizzabili e disponibili in diverse forme, sono un investimento piccolo per un grande beneficio.

Ecco una selezione dei migliori lick mat (low cost) in commercio su Amazon.

Migliori lick mat (low cost) su Amazon

Con più di 7.000 recensioni su Amazon, questo tappetino di Mateeylife conta ben 49 ventose e 2 diverse trame, una morbida per dolcetti morbidi e una ruvida per premi più duri.Con questo alleato, i tuoi amici pelosi e rallentare la velocità con cui ingurgitano il cibo. Divertimento per loro, migliore digestione per il loro intestino!

Mateeylife Tappetino 49 ventose e due texture per cani e gatti

Più di 1.800 recensioni positive per il tappetino da leccare AiQIn , pensato non è solo come antistress ma anche uno strumento intelligente per l’alimentazione. Realizzato in silicone alimentare senza BPA, il suo design rallenta efficacemente la velocità con cui il tuo pet consuma il cib; inoltre i bordi rialzati evitano la fuoriuscita del cibo, mantenendo l’area attorno al tappetino pulita. È perfetto per l’uso su superfici lisce come pavimenti, vasche e piastrelle.

Il kit include:

1 tappetino blu (15 x 15 cm)

1 tappetino arancione

1 spatola in silicone per stendere facilmente il cibo

AiQIn Tappetino in silicone con bordi rialzati e spatola

Al confine tra un tappetino utile ai tuoi animali domestici e un oggetto pop di design, questo tappetino in silicone di Pet DreamHouse è realizzato con materiali per uso alimentare umano, senza BPA, senza PVC e lavabile in lavastoviglie (ripiano superiore). Scegli il colore che preferisci per intrattenere il tuo pelosetto e far del bene alla sua salute fisica e mentale.

PetDreamHouse Tappetino lick mat in colori assortiti

Il lick mat non è solo un gioco: è un valido strumento per migliorare la qualità della vita del tuo cane o gatto. A basso costo, facile da usare e incredibilmente efficace, può fare una grande differenza nel quotidiano del tuo animale.

Provare per credere: il tuo pet ti ringrazierà (con tante leccate felici)!