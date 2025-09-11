Questa spazzola massaggiante per pets rende il momento del bagnetto una coccola

Il bagnetto del cane o del gatto è un problema? Prova la spazzola massaggiante: costa pochissimo e funziona!

iStock Photos Toeletta del cane con la spazzola massaggiante

Una spazzola che insapona e lava in un solo gesto, rendendo il pelo del tuo pet morbidissimo e stupendo. Viralissima sui social – da TikTok a Instagram – la spazzola massaggiante per cani e gatti ora si può trovare su Amazon e costa pochissimo. La paghi meno di 10 euro e ti porti a casa un prodotto perfetto per la toeletta del tuo animale domestico.

Diciamoci la verità, cani e gatti spesso non amano il momento del bagnetto e tendono a stressarsi, causando non poca preoccupazione nei padroni. La soluzione è una spazzola tutto in uno che massaggia il pelo e lo deterge. Si tratta della spazzola per lavaggio dei pets ZEXI, realizzata in silicone morbidissimo, perfetta per massaggiare delicatamente la cute e rimuovere il pelo morto, stimolando la circolazione per animali a pelo lungo che a pelo corto.

Spazzola massaggiante per cani e gatti Spazzola massaggiante ZEXI per toeletta di cani e gatti

Il risultato è un pelo morbidissimo, sano e lucido. Leggera e compatta, questo spazzola è super maneggevole e si può utilizzare con una sola mano. Ha un’impugnatura antiscivolo ed è dotata di un serbatoio trasparente anti-sgocciolo che garantisce un bagnetto pratico, veloce e senza sprechi. Per usarla non ti resterà che riempire il serbatoio trasparente con shampoo ed acqua e premere il pulsante per rilasciare il prodotto. Il materiale è super igienico e resistente, in silicone, facile da lavare e da smontare. Non trattiene gli odori e dura nel tempo.

Come posso lavare il mio cane in casa

Lavare il cane o il gatto in casa non è difficile, ma è importante avere a disposizione gli strumenti giusti. Per prima cosa prepara uno spazio che sia sicuro con un tappetino antiscivolo da mettere nella vasca e dell’acqua tiepida. Poi spazzola il pelo del cane per eliminare tutti i nodi e bagna con delicatezza il corpo, ricordandoti di evitare gli occhi e le orecchie.

A questo punto puoi applicare lo shampoo. Per farlo usa una spazzola massaggiante: inserisci il prodotto specifico per cani nello spazio apposito e inizia il lavaggio. Massaggia delicatamente e con cura, poi risciacqua sino a quando l’acqua non sarà limpida. Se necessario al termine dello shampoo applica anche un balsamo, risciacquando nuovamente. Termina tamponando il pelo con un asciugamano oppure usando il phon, ma sempre a bassa temperatura.

Che sapone si può usare per lavare il cane? Innanzitutto un prodotto che sia specifico e che rispetti il pH dell’animale. Molte persone fanno l’errore di utilizzare lo shampoo di casa per lavare il cane o il gatto, ma si tratta di uno sbaglio che può rivelarsi pericoloso per la salute dell’animale. Perché lo shampoo umano non si può utilizzare?

Prima di tutto perché la pelle umana è maggiormente acida rispetto a quella del cane che risulta più neutra. Se usi sul tuo animale lo shampoo umano rischierai di alterare questo delicato equilibrio, rendendo dunque vulnerabile la pelle del cane. Non solo: lo shampoo umano contiene profumi, additivi e coloranti artificiali che potrebbero irritare e rendere troppo sensibile la pelle del cane o del gatto, provocando infiammazioni cutanee, secchezza e prurito.