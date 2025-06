Cani e gatti troppo avventurieri? Scopri dove vanno (e cosa fanno) con questo accessorio smart

iStock I migliori gps per cani e gatti

Chi ha un cane o un gatto lo sa: sono molto più di animali domestici, sono membri della famiglia. E proprio come faresti con un figlio, vuoi sapere sempre dove si trovano, specialmente quando esplorano il mondo là fuori. È qui che entra in gioco il GPS per animali domestici, un piccolo dispositivo che fa una grande differenza.

Cos’è un GPS per animali e come funziona?

Un localizzatore GPS per cani e gatti è un dispositivo leggero e resistente che si attacca facilmente al collare del tuo amico a quattro zampe. Grazie alla tecnologia satellitare e alla connessione con il tuo smartphone, puoi sapere in tempo reale dove si trova il tuo animale, ovunque sia.

Alcuni modelli includono anche funzionalità aggiuntive come la recinzione virtuale (ti avvisa se il tuo animale esce da un’area sicura), il monitoraggio dell’attività fisica, e persino la cronologia degli spostamenti, per capire dove ama andare.

Perché dovresti usarlo?

Prevenzione smarrimenti: ogni anno migliaia di cani e gatti si allontanano da casa e non vengono più ritrovati. Con un GPS, puoi reagire subito.

A chi è utile?

A chi ha un cane o gatto curioso che ama esplorare e può perdersi facilmente.

A chi possiede un gatto libero che passa ore fuori casa.

A chi vive in campagna o in zone con poca recinzione o rischio di fuga.

A chi desidera il massimo della sicurezza per il proprio pet.

I dispositivi GPS per animali sono ormai accessibili, facili da usare e altamente affidabili. Alcuni modelli offrono abbonamenti mensili per il servizio di localizzazione, mentre altri funzionano con app gratuite.

Ecco alcuni dei modelli più performanti, ben recensiti e dalla migliori qualità-prezzo su Amazon.

I migliori modelli di GPS per animali domestici

Con più di 3.300 recensioni positive su Amazon, Kippy EVO è il localizzatore GPS made in Italy con SIM integrata per cani e gatti, pensato per garantire la massima sicurezza e il benessere del tuo animale.

Oltre a mostrarti la sua posizione in tempo reale, monitora la sua attività fisica e ti invia suggerimenti personalizzati grazie ai messaggi VITA. Non serve attivare SIM esterne: basta scegliere un pacchetto Kippy a partire da 3,33€/mese tramite l’app dedicata. Include funzioni avanzate come recinti virtuali, notifiche istantanee, batteria ricaricabile con autonomia fino a 7 giorni e un’interfaccia semplice per restare sempre connesso al tuo pet, ovunque si trovi.

EVO Kippy EVO - GPS per cani e gatti - marrone

Specifico per cani

Con oltre 21.000 recensioni e un punteggio di 4,5 su Trustpilot, Tractive GPS è stato battezzato come il localizzatore per cani n.1 al mondo, il iù scelto e affidabile sul mercato. Con localizzazione in tempo reale in oltre 175 Paesi, invia notifiche antifuga e monitora le funzioni di salute integrate.

Grazie alla SIM integrata (copertura mobile necessaria) e a un abbonamento a partire da 4€/mese, potrai sempre sapere dove si trova il tuo amico a quattro zampe. Crea recinti virtuali, ricevi avvisi su abbai e attività anomale, monitora movimento, sonno e benessere generale, e segnala zone pericolose per aiutare anche altri utenti.

Tractive GPS per cani in abbonamento

Un modello low cost ma altamente performante? Scegli PAJ Tracker GPS per cani 4G, sai sempre dove si trova il tuo cane, in tempo reale e ovunque nel mondo. Facile da fissare a qualsiasi collare grazie al pratico velcro, è leggero, discreto e completamente impermeabile. In caso di fuga, ricevi subito una notifica dall’app, così puoi intervenire senza perdere tempo. La batteria dura fino a 10 giorni in modalità risparmio e la SIM inclusa funziona in oltre 100 Paesi. Attivalo con un abbonamento flessibile a partire da 5€/mese e vivi ogni uscita con più tranquillità.

PAJ Tracker GPS per cani 4G in abbonamento

Specifico per gatti

Il Tractive CAT Mini è il modello della categoria ”Scelta Amazon” con più di 9.800 recensioni positive, sinonimo di garanzia e qualità testata dagli utenti proprietari di gatti avventurieri.

Tractive CAT Mini ti permette di sapere sempre dove si trova il tuo gatto, con localizzazione GPS in tempo reale e senza limiti di distanza. Puoi seguire tutti i suoi spostamenti, scoprire i suoi luoghi preferiti e monitorare anche la sua attività e il sonno, per avere sempre un occhio sulla sua salute. Leggerissimo e pensato per gatti dai 3 kg in su, include anche un collare di sicurezza. La batteria dura fino a 48 ore, ma può arrivare a 7 giorni con la modalità risparmio energetico WiFi. Il dispositivo richiede un abbonamento a partire da 4€/mese, che copre anche la SIM integrata.

Tractive CAT Mini GPS

Weenect Cat XS è il collare GPS intelligente pensato su misura per i gatti: tracciamento in tempo reale, addestramento al richiamo, torcia integrata e analisi del territorio.

Grazie alla SIM inclusa e al supporto multi-rete 5G-ready, funziona in oltre 100 Paesi (Europa inclusa) senza limiti di distanza. Con la modalità Superlive, ricevi una posizione GPS al secondo, direttamente sul tuo smartphone.

L’abbonamento è richiesto (a partire da 4,16€/mese) e puoi scegliere tra formule mensili o prepagate. Tra le funzioni esclusive: richiamo tramite suono, torcia per ritrovamenti notturni, mappa dei luoghi frequentati e aggancio sicurocon collare anti-soffocamento incluso.

Weenect Weenect Cat XS

Vivi un'estate serena con il tuo amico a quattro zampe con questo piccolo investimento a garanzia della loro sicurezza e della tua serenità. Che si tratti di una fuga improvvisa, di una passeggiata libera o semplicemente della curiosità naturale dei nostri amici a quattro zampe, sapere sempre dove si trovano ti permette di intervenire subito in caso di pericolo.