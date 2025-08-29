Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Rampa pieghevole per letti e divani per i nostri amici a quattro zampe

Rendono più facile ai nostri amici a quattro zampe l’impresa di salire su divani e letti particolarmente alti, e sono pensate non solo per i pets di piccole dimensioni, ma anche per tutti quelli che hanno problematiche di mobilità o che sono anziani.

Stiamo parlando delle rampe pieghevoli per letti e divani, facili da mettere al servizio dei nostri animali, si possono poi riporre con facilità senza occupare spazio. Ma ci sono anche quelle da tenere sempre in posizione, che si integrano perfettamente con un letto o un divano.

In commercio ne esistono diversi modelli, di dimensioni differenti, pieghevoli ma anche morbide da tenere sempre montate.

Rampe pieghevoli per letti e divani: la soluzione per i nostri animali

Facili da trasportare e da piegare e mettere via quando non sono necessarie. Sono le rampe pieghevoli per i nostri animali, utili quando devono salire su letti e divani molto alti, oppure se hanno problematiche di età o motorie. In commercio si trovano di diverse dimensioni e forma.

Ad esempio, quella di iPetba, realizzata con una pendenza graduale e una superficie ad alta aderenza, ha anche cinque barre antiscivolo: progettata per essere l’ideale per cani anziani o che hanno problematiche di mobilità. Da sapere che sostiene animali fino ai 20 kg. L’altezza si può regolare grazie a quattro impostazioni diverse, inoltre è lunga 40 cm e spessa 11, il che significa che la si può portare sempre con sé o riporre comodamente.

iPetba: rampa pieghevole e regolabile Sostiene animali fino ai 20 kg e ha una pendenza regolabile

Priorpet mette in vendita una rampa con cinque altezze regolabili diverse, adattabile a divano e letto, arriva a piegarsi fino a diventare piatta e riducendosi a sette centimetri. Inoltre, la superficie è super comoda, poiché è dotata di una presa antiscivolo in gomma. E ha l’impugnatura per essere trasportata in maniera molto semplice: la si può mettere in auto e portare anche in vacanza.

Priorpet: rampa pieghevole e regolabile Ha la base in gomma e antiscivolo

È una scala in legno con quattro gradini quella di Vevor, che si può trasformare in una rampa: robusta e sicura, può sopportare un peso fino a 68 chilogrammi. Anche questa è semplice da trasportare e riporre.

Offerta Vevor rampa e scala Scala che si trasforma in rampa con 4 gradini

Super comoda, poi, la scaletta Whdpets per cani pieghevole, che è in grado di supportare fino a 80 chilogrammi. Tra i suoi vantaggi quello di poter regolare l’altezza e di essere molto leggera grazie al telaio in alluminio e al tessuto Oxford antiscivolo. Progettata per le auto, nulla ci impedisce di usarla anche in casa.

Scaletta Whdpets Pieghevole e regolabile

Scale in spugna, quelle che non si devono riporre

Oltre alle scale e le rampe comode e facili da riporre, ci sono anche quelle che si possono tenere sempre sul posto: morbide e strutturate, sono anche queste l’ideale per i nostri amici a quattro zampe per semplificargli la vita.

Come quella proposta da Mastertop, con tre gradini in spugna e antiscivolo: i gradini sono progettati per essere più profondi, infatti misurano 40 per 20 centimetri e sono dotati di un rivestimento lavabile, dal momento che è rimovibile, con strato impermeabile. I gradini sono in schiuma ad alta densità 30D. Il peso massimo è di 25 chilogrammi.

Mastertop gradini in spugna Scala con copertura removibile e lavabile

Cozy Kiss, invece, mette in vendita una scaletta con cinque gradini: è più larga e regala maggiore stabilità. Strutturata in schiuma ad alta densità 30D, risulta robusta e al tempo stesso morbida. Se questo non bastasse la copertura esterna si può togliere e lavare in lavatrice. Un altro dettaglio molto interessante e utile è dato dall’interno impermeabile. Può essere divisa anche in due e tre gradini, oppure essere sovrapposta diventando una cuccia.

Offerta Cozy Kiss scaletta Divisibile e può anche diventare una cuccia se sovrapposta

Una cosa è certa: queste scale sono l’ideale per chi vuole agevolare la salita e la discesa del proprio amico a quattro zampe.