Giubbotto salvagente per i cani: i modelli

Cani sicuri e felici anche in acqua? C’è un accessorio indispensabile per l’estate, soprattutto se si decide di partire per le vacanze al mare, in barca o al lago con i propri amici a quattro zampe. Si tratta del giubbotto salvagente, un oggetto che può essere utile anche per quelli che sanno già nuotare, perché gli permette di fare meno fatica e li sostiene nel galleggiamento.

Ci sono tantissimi modelli in commercio, da quelli più classici a quelli più fantasiosi, basta scegliere il più adatto al proprio pelosetto e poi vivere con lui (o lei) esperienze indimenticabili. I migliori giubbotti salvagente per cani da provare.

I giubbotti salvagente per i cani: i modelli da provare

Ci sono tantissimi modelli di giubbotti salvataggio per cani tra cui provare, tutti molto validi, perché sono gli accessori da avere se si desidera vivere esperienze diverse e divertenti con i propri amici a quattro zampe. Giri in barca, in canoa o sup, ma anche bagni e tuffi diventano ancora più belli se fatti in totale sicurezza.

Tra quelli da provare vi è il giubbotto di salvataggio di EzyDog, dotato di una maniglia, di dettagli che riflettono la luce, si può regolare sulla base delle dimensioni del proprio amico a quattro zampe e galleggia.

Giubbotto salvagente di EzyDog Si può regolare e galleggia

Il giubbotto salvagente per cani Namsan si gonfia, è realizzato con un tessuto colorato, pensato per essere molto visibile ed è dotato di strisce riflettenti. Si utilizza in maniera molto semplice e ha una maniglia.

Elevata galleggiabilità grazie alla schiuma Epa ed Eva, materiale che promette di essere resistente, diverse taglie tra cui scegliere e strisce riflettenti, rendono il salvagente per cani di Asenku uno dei modelli da prendere in considerazione per il proprio pelosetto. È facile da far indossare, regolabile e si può collegare al guinzaglio.

Offerta Giubbotto di salvataggio di Asenku Facile da far indossare e collegabile al guinzaglio

I modelli più simpatici di giubbotto di salvataggio per il tuo cane

Ci sono modelli più colorati e divertenti, per rendere le giornate con i nostri amici a quattro zampe più belle: fargli indossare accessori che siano comodi e utili è molto importante, ancora meglio se sono anche simpatici. Fantasiosi, con una “paurosa” pinna da squaletto sulla sommità, questi giubbotti salvagente sono la scelta ideale per tutti coloro che cercano modelli sicuri e più particolari.

Citétoile, ad esempio, propone un modello con imbottitura in schiuma Epe, che offre leggerezza e galleggiabilità, realizzato con un tessuto che promette di durare e di resistere anche al salino e all’esposizione al sole, tra le altre caratteristiche ha asciugatura rapida, colore acceso e strisce riflettenti. Oltre alla simpatica pinna, naturalmente.

Offerta Giubbotto di salvataggio di Citétoile Leggero e galleggiabile, con pinna da squaletto

È in materiale ad alta galleggiabilità, leggero e resistente, con chiusura in velcro e fibbia che si possono regolare per prendere la vestibilità perfetta. Ha una maniglia robusta e la pinna da squalo e, questo giubbotto salvagente di Fonlam, è adatto a pelosetti di piccole dimensioni, che diventano ancora più graziosi con questo accessorio.

Offerta Giubbotto di salvataggio di Fonlam Resistente, con chiusura in velcro e fibbia

Infine, il modello di Queenmore, in poliestere galleggiante di alta qualità, con maniglia in tessuto robusto e gomma antiscivolo, fibbie a sgancio rapido, è anche regolabile e riflettente. Un modello simpatico e sicuro.

Giubbotto di salvataggio di Queenmore Regolabile e riflettente, con la pinna immancabile