Quando si parte con il proprio amico a quattro zampe è di fondamentale importanza che anche lui sia sicuro in auto: come fare

Fonte: iStock I modelli di cinture di sicurezza per i cani

Sicuri, sereni e felici di partire con noi. Viaggiare con i cani è un modo per trascorrere del tempo di qualità insieme al proprio pelosetto, ma è importante farlo nella maniera più consona.

Le norme del codice della strada disciplinano come vanno trasportati, ad esempio se il numero sale a due (o più) è necessario correre ai ripari con gabbiette, o con l’utilizzo del vano posteriore con opportuno divisore.

Ma se l’animale è uno e viaggia con noi, qual è il modo più sicuro per trasportarlo in macchina? La risposta è la cintura di sicurezza, appositamente pensata per lui e per il suo benessere. In commercio ci sono tantissimi modelli, basta selezionare il più adatto alle esigenze del nostro pelosetto e poi programmare il prossimo viaggio di uno o più giorni.

Cintura di sicurezza per cani: classica e durevole

Ci sono molti modelli di cintura di sicurezza per il benessere dei cani. Uno di questi è quello che si deve agganciare al pulsante proprio come quelle che utilizziamo noi.

Le caratteristiche che deve avere un buon prodotto sono diverse. Ad esempio, la cintura deve essere robusta, in modo da essere sicura, ma anche durare a lungo ed essere versatile e adattarsi alle diverse taglie.

Proprio come quella di Neuftech, che è regolabile e misura 65 centimetri. La larghezza è di 2,5 centimetri, è compatta e va bene per quasi tutte le tipologie di veicoli (con qualche eccezione): la soluzione adatta per viaggiare con il proprio cane in maniera sicura.

Neuftech Cintura di sicurezza lunga 65 centimetri

Ha l’attacco spesso la cintura di Wuglo, è regolabile, misura da 30-95 centimetri e ha una vestibilità perfetta per ogni taglia. Se questo non bastasse va sottolineato che è robusta ed elasticizzata per permettere maggiore movimento.

Wuglo Cintura di sicurezza regolabile ed elasticizzata

Anche la cintura di sicurezza di Acm in Spain ha una parte elasticizzata, inoltre è dotata di dettagli riflettenti che permettono di vedere di più il proprio cane. E ha una compatibilità universale, oltre a essere realizzata con materiali di alta qualità.

Acm in Spain Cintura di sicurezza con dettagli riflettenti

Cinture di sicurezza per cani, i set imperdibili

Per chi desidera opzioni diverse, è bene sapere che esistono set di vario genere composti da pezzi differenti e adattabili anche a come il cane si sente maggiormente comodo.

Ad esempio, Fiyade propone due cinture con il cavo in corda d’acciaio a prova di masticazione: molto resistenti e leggere, hanno le doppie clip ad attacco e scatto e si adattano ai pelosetti piccoli, ma anche a quelli grandi fino a un peso di 50 kg.

Fiyade Due cinture di sicurezza con il cavo in corda d’acciaio

Di tutt’altro genere i due dispositivi proposti da Weniubit, che sono versatili e si possono utilizzare in maniera diversa. Una di queste è appesa allo schienale del sedile. Per chi desidera, invece, si può inserire nella fibbia della cintura di sicurezza. E ha una parte elastica.

Offerta Weniubit Due cinture di sicurezza che si possono appendere allo schienale dell’automobile

Infine, il set di sicurezza pensato da Sanyuexiaozai che comprende: la classica cintura di sicurezza da attaccare al dispositivo sul sedile con una parte elasticizzata, quella da agganciare alla parte superiore e una ciotola da viaggio pieghevole e con moschettone per garantire ai nostri amici animali tutto il comfort possibile

Sanyuexiaozai Set con due tipologie di cinture e ciotola pieghevole