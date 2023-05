La menopausa è ancora un tabù, anche nelle relazioni. Drew Barrymore conferma

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Getty Images Drew Barrymore

Non è una malattia né un crimine. Non è qualcosa sulla quale abbiamo un controllo, né tantomeno un affaire di cui vergognarsi. Si tratta di un processo, fisiologico, naturale e obbligato che si manifesta nella vita delle donne e che, come ogni cambiamento, a volte viene accolto con serenità, altre volte con paura e remore. Eppure, nonostante questa consapevolezza, la menopausa è ancora un tabù.

Non sono molte le persone che scelgono di parlarne a gran voce perché in fondo, silenziare un cambiamento, a volte dà la sensazione di renderlo meno spaventoso. In realtà, come succede ogni qualvolta che si ha a che fare con un argomento vietato, quello che si verifica è l’esatto opposto: è proprio il silenzio a generare confusione, paure e malintesi che rendono temibile quello che è un processo naturale che appartiene a noi donne.

Ecco che allora, dove non si odono le voci delle altre, si fanno forti quelle delle celebrities e dei personaggi pubblici che hanno scelto di affrontare il discorso, di raccontare come, e in maniera personale e soggettiva, hanno accolto e accettato il cambiamento. Tra queste anche Drew Barrymore che, proprio di recente, è tornata a parlare di menopausa, e di come questo tabù, se perpetuato, influenza anche le relazioni sentimentali.

Perché la menopausa è ancora un tabù

“La vita peggiora quando entriamo in menopausa” è questa la credenza diffusa e popolare che, tacitamente, molte donne continuano a perpetuare. A confermarlo è stato anche un sondaggio condotto dalla Società di Ginecologia e Ostetricia che ha fatto luce sul disagio provato nell’affrontare l’argomento.

Come abbiamo anticipato, però, è proprio il silenzio che alimenta questo tabù a renderlo “spaventoso”. Certo, si tratta di un cambiamento importante che porta con sé tutta una serie di sintomatologie che possono risultare fastidiose. Ma è proprio parlandone, prendendo consapevolezza e imparando a gestirle, che si può vivere e condividere questo momento con serenità.

È proprio per questo, e per sensibilizzare uomini e donne ad affrontare l’argomento con disinvoltura, che molte celebrities hanno scelto di farsi portavoce di un messaggio che vuole scardinare uno degli ultimi tabù. Michelle Obama, Monica Bellucci, Gwyneth Paltrow e non solo, lo hanno già fatto. Hanno raccontato attraverso interviste, podcast e social network come hanno affrontato questo cambiamento che, se accolto nel modo giusto, può rappresentare anche una rinascita.

Lo ha fatto anche Drew Barrymore che, in un recente panel, e insieme a Oprah Winfrey, ha voluto stigmatizzare l’argomento partendo dal suo vissuto personale e lanciando un appello anche agli uomini.

Drew Barrymore e la menopausa che fa paura agli uomini

L’attrice statunitense è voluta tornare sull’argomento durante un dibattito pubblicato sul profilo Instagram @Oprahdaily. In quell’occasione Drew Barrymore, mamma di due bambini e single, ha ammesso di aver tenuto nascosta la menopausa all’uomo che sta frequentando.

“Gli uomini ti vedono come un oggetto polveroso, vecchio e inutile” – ha dichiarato l’attrice – “Ma io non mi vedo così”. Drew Barrymore ha confessato di nutrire una certa remore per questa scelta, perché se da una parte non vuole mentire all’uomo che sta frequentando, dall’altra non vuole neanche scatenare dei pregiudizi sulla sua persona.

“Bisogna capire come rendere più divertente e sexy la menopausa per tutti”, ha dichiarato poi l’attrice, sottolineando quindi che il cambiamento passa per la sensibilizzazione, ma soprattutto per il dialogo e la conoscenza.

A farle da eco, inconsapevolmente, è stata anche Paola Barale. La show girl italiana, che ha da poco spento le 56 candeline, si è espressa sull’argomento con un monologo a Le Iene andato in onda il 23 maggio.

“È un passaggio che affronta metà della popolazione e che riverbera sull’altra metà. Vi do una notizia: siccome la vita s’è allungata, entro il 2025 un miliardo di donne saranno in menopausa. Paura, eh?” – ha detto la show girl – “Dei cambiamenti tipo le vampate, il calo del desiderio, il saliscendi emotivo, l’ingrassare”.

“Ma oggi sono qui a dirvi che la menopausa come ogni trasformazione può essere magica” – ha concluso poi Paola Barale – “Anche una rottura di palle, certo, ma magica. Dopo la menopausa c’è un altro bel pezzo di vita, di nuvole e sogni tutti da mordere”.