La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti preoccupato per Samira Lui. La vittoria è inaspettata

La Ruota della Fortuna continua a sfidare Sanremo 2026 anche nella puntata del 26 febbraio. Samira Lui e Gerry Scotti sono i capitani dell’access prime, forti di un pubblico particolarmente affezionato alla trasmissione e pronto a seguirla anche in questa settimana così particolare, dedicata alla musica italiana.

La Ruota della Fortuna, la vittoria inaspettata di Luca

Ad aprire la puntata del 26 febbraio de La Ruota della Fortuna un Gerry Scotti come sempre allegro e accogliente, pronto a presentare i concorrenti già posizionati intorno alla celebre ruota. Come sempre fra i momenti più intensi della trasmissione c’è l’arrivo di Samira Lui che in ogni puntata sorprende con balletti e look particolari.

E anche in questo appuntamento l’ex gieffina non ha deluso le aspettative, scegliendo un abito brillante, nero e tempestato di cristalli. Immancabile lo scambio di battute con Gerry Scotti che ha raccontato un piccolo aneddoto accaduto dietro le quinte. “Mi stavo preoccupando perché non l’ho vista – ha spiegato il conduttore, parlando di un ritardo di Samira -. Mi continuavano a dire che saresti arrivata, ma eri sparita. Ed ora eccoti qui”.

La Lui si è limitata a ridere senza svelare cosa sia successo davvero. Spazio poi al gioco con i concorrenti che, come di consueto, si sono sfidati a colpi di soluzioni e di lettere conquistate. La partita è stata particolarmente avvincente e con un finale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Luca, arrivato in studio con il marito, ha infatti giocato diverse manche sfortunate, fra bancarotta e passa. Alla fine però “la ruota ha iniziato a girare” (per citare Gerry Scotti) e Luca ha conquistato il programma con un montepremi di 13.300 euro.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, Luca ha sbagliato la prima soluzione, forse a causa dell’emozione, ma è riuscito ad accendere sia la seconda che la terza busta. Dopo aver scelto la busta numero 2 il concorrente si è aggiudicato 33.300 euro.

La Ruota della Fortuna e la sfida con Sanremo 2026

Se tantissimi programmi hanno scelto di non sfidare direttamente Sanremo 2026, per La Ruota della Fortuna, Mediaset ha fatto una scelta differente. Gerry Scotti infatti è andato regolarmente in onda su Canale 5 a partire dalle 20.40, stesso orario di messa in onda del Festival di Carlo Conti.

Una decisione che non ha fatto che confermare la forza di questo format, così amato dal pubblico. La Ruota della Fortuna infatti ha rappresentato una valida alternativa per chi non era interessato alla kermesse e cercava intrattenimento leggero. I numeri hanno dato ragione a Gerry Scotti che ha ottenuto una media del 14% di share nonostante la presenza del Festival.

Numeri ottimi, legati anche all’assenza del competitor diretto dello show, ossia Affari Tuoi. In occasione di Sanremo 2026 infatti la Rai ha deciso di “congelare” la trasmissione per qualche giorno, lasciando spazio agli approfondimenti legati alla kermesse. Stefano De Martino – insieme al cast formato da Herbert Ballerina e Martina Miliddi – tornerà regolarmente in onda il 2 marzo per riprendere dove aveva interrotto. Ed è allora che per la Ruota della Fortuna si riaccenderà una nuova sfida, quella con il famoso programma dei pacchi.