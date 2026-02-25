Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa WhiteLady Pr Samira Lui

La Ruota della Fortuna continua ad andare regolarmente in onda anche durante la settimana sanremese. E tra una manche e l’altra non sono mancate le scintille tra Gerry Scotti e Samira Lui. Una battuta di troppo del conduttore ha infastidito la soubrette italo-senegalese, che non ha esitato a minacciare il collega più grande. Un clima di tensione che non è di certo passato inosservato ai telespettatori a casa e in studio.

La Ruota della Fortuna, scintille tra Gerry Scotti e Samira Lui

A scatenare l’ira di Samira Lui – proprio a pochi minuti dalla fine della puntata – una battuta di Gerry Scotti sul suo vestito, come sempre un minidress aderente che ben mette in mostra il suo fisico statuario.

“Mi piace con questo vestito color origano”, dice il volto Mediaset provando a essere ironico ma la sua co-conduttrice si mostra infastidita e ribatte: “Non mi piace l’origano, vogliamo litigare?”.

Scotti continua ad andare avanti imperterrito: “Io lo metto anche nel cappuccino, insomma ho trovato un bell’argomento per litigare con Samira”. Lei alza gli occhi al cielo e preferisce non replicare ulteriormente ma è visibilmente scocciata. Colpa forse di qualche screzio precedente dietro le quinte?

Parlando della gara, a sfidarsi tre concorrenti: Rosanna, campionessa in carica – avvocata napoletana trapiantata a Brindisi, già a quota 36.200 euro e una crociera in tasca – lo studente-giardiniere Lorenzo da Piacenza e Francesco, quiz addicted dalla provincia di Como.

La partita de La Ruota della Fortuna si apre con il Giramondo dedicato alla parola cuccù, il fischietto simbolo di Matera. È la campionessa a indovinare per prima, portandosi a 1.000 euro. Il tema diventa occasione per un ricordo personale di Gerry Scotti: “Me l’hanno regalato anni fa, ce l’ho in cucina, non sapevo fosse quello di Matera. È un portafortuna”.

Successivamente il 69enne si mette anche al volante della 500 Fiat in palio, lasciandosi andare a un momento autobiografico: “Da ragazzo la volevo rossa, mio padre me la comprò grigio topo. Ogni volta che la vedo così mi sembra di tornare bambino”.

Si va avanti con il Cruciruota a tema fiumi, mentre Lorenzo ha il suo turno di gioco Gerry rivela la passione del giovane per il giardinaggio e lui conferma: “Mi piace tagliare l’erba”.

L’andamento della gara resta incerto a lungo. Dopo una buona partenza di Rosanna e un vantaggio di Francesco nel round musicale, è il Jackpot a rimettere tutto in equilibrio: Lorenzo indovina la soluzione e si riporta in corsa.

Il tabellone dedicato alla pizza — “Meglio alta e soffice o bassa e croccante?” — segna il sorpasso decisivo dello studente di Ingegneria, che chiude in testa anche dopo il Triplete e conquista l’accesso al gioco finale con 14.200 euro.

La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto il nuovo campione Lorenzo

Le tre frasi finali sono dedicate al tema del riso. Lorenzo ne indovina due — la prima e la terza — assicurandosi così l’accesso a due buste verdi. Subito dopo Gerry Scotti apre la busta rossa, che contiene soltanto 1.000 euro, lasciando quindi inalterate le possibilità del concorrente.

Il giovane sceglie inizialmente la busta numero uno. Prima dell’apertura, però, il conduttore racconta un dettaglio curioso: una spettatrice dal pubblico, che poco prima gli aveva suggerito di puntare su quella, gli ha poi gridato di tenerla. All’interno ci sono 10 mila euro.

A quel punto Lorenzo cambia decisione, ricordando il consiglio della madre – che avrebbe optato per la numero tre “perché è il figlio numero tre” – e decide di seguire quella indicazione. Nella busta scelta trova 5 mila euro. “Vanno bene lo stesso, è un gioco”, commenta Scotti, chiudendo la puntata.