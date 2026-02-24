La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida Sanremo 2026. E Samira Lui è un sogno

La Ruota della Fortuna si adegua alla sfida con Sanremo 2026 e Samira Lui è un sogno con l'abito nero e lungo.

IPA Gerry Scotti

La puntata del 24 febbraio de La Ruota della Fortuna va in onda in formato più smart per non sovrapporsi troppo a Sanremo 2026. La settimana dedicata al Festival è ormai iniziata e tantissimi programmi hanno scelto di evitare lo scontro diretto. Per il programma di Gerry Scotti e Samira Lui però Mediaset ha scelto una strategia differente, forte del fedelissimo pubblico che segue lo show.

Anche La Ruota della Fortuna si adegua all’arrivo di Sanremo 2026 dunque e velocizza i tempi dello show. Il messaggio è chiaro: il programma non cerca di contrastare la kermesse condotta da Carlo Conti, ma punta comunque a non lasciare il pubblico da solo. Così la puntata cambia forma e parte con il campione Stefano e gli sfidanti già di fronte alla celebre ruota e Samira Lui che scende le scale dopo le presentazioni di Gerry Scotti.

Un modo per velocizzare lo show e non terminare in sovrapposizione a Sanremo 2026. “La Ruota non si ferma questa settimana e vi farà sempre compagnia. Noi non ci fermiamo”, ha ribadito il conduttore. I riferimenti alla kermesse poi non mancano e quando Samira Lui appare in studio con un abito nero e lungo, elegantissimo, Gerry si complimenta con l’ex gieffina.

“Deve dirmi qualcosa? Dove deve andare Samira? Ha un abito da gran galà”, dice il conduttore, strizzandole l’occhio. Immancabili i momenti divertenti e gli scambi di battute fra Gerry e Samira. I due sono riusciti a costruire un’intesa fortissima nella trasmissione e il risultato è una naturalezza che piace ai telespettatori e diverte.

Così Samira finge di emettere un verso particolare, provando a ingannare Gerry e scatenando le risate di tutti. Il gioco, come sempre, si conferma interessante e avvincente. Il bello della Ruota della Fortuna sta nella sua capacità di portare imbrevedibilità, rendendo l’esito di ogni manche tutto da scoprire.

A vincere dopo uno scontro combattuto è Rosanna con 26.200 euro che con astuzia batte il campione Stefano. Alla Ruota delle Meraviglia la concorrente, emozionatissima, sbaglia la prima busta, facendola diventare rossa. La seconda risposta viene invece data in pochi secondi, mentre il terzo tabellone si rivela insidioso (e segnato dalla sfortuna).

All’apertura della busta verde, Gerry Scotti svela il premio vinto da Rosanna che torna a casa con un montepremi totale 36.200 e una crociera nei Caraibi.

Affari Tuoi non va in onda nella settimana di Sanremo 2026

Se La Ruota della Fortuna ha scelto di non fermarsi, non vale lo stesso per Affari Tuoi. Dopo la puntata di lunedì 23 febbraio infatti Stefano De Martino ha annunciato uno stop della trasmissione. Il motivo? La necessità di lasciare spazio alla kermesse di Carlo Conti con il PrimaFestival, dedicato ad un approfondimento per introdurre i telespettatori alle varie serate.

Affari tuoi dunque non va in onda martedì 24 febbraio, mercoledì 25 febbraio, giovedì 26 febbraio, venerdì 27 febbraio e sabato 28 febbraio, quando andrà in scena la finale di Sanremo 2026. Stefano De Martino non tornerà su Rai 1 nemmeno domenica 1 marzo. In quella data infatti il prime time verrà occupato da DietroFestival, docu-programma che racconta i retroscena del Festival.