Ascolti tv del 24 febbraio, Sanremo 2026 è iniziato e non ci sono storie

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato:

Getty Images
Carlo Conti
Finalmente il Festival di Sanremo è iniziato e come ogni anno l’Italia si è sintonizzata su Rai 1 per seguire la kermesse canora, condotta ancora una volta da Carlo Conti che ne firma la direzione artistica.

Per Sanremo 2026 la programmazione di Rai 1 è tutto cambiata e anche Affari Tuoi è stato sospeso. Gerry Scotti si è trovato così senza il suo rivale, Stefano De Martino, ma l’inizio anticipato del Festival non aiuta gli ascolti de La Ruota della Fortuna.

Se sul primo canale è andato in onda il Festival, il resto del palinsesto televisivo si è adeguato. Canale 5 ha mandato in onda una puntata di Io sono Farah.

Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con È sempre Cartabianca, mentre Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano – Inside.

Rai 2 è ricorsa al documentario, The Americas – La Costa Atlantica e Rai 3 al film Un eroe, per non bruciarsi lo share. Su La7 è andato in onda DiMartedì.

