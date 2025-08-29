Negli ultimi anni lo smartphone è diventato davvero nostro assistente personale: organizza le giornate, ci ricorda gli appuntamenti, ci fa restare in contatto con chi amiamo e cattura i nostri ricordi più belli. E con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, tutto questo si fa ancora più intuitivo: non servono più mille passaggi, basta chiedere e il telefono risponde, propone soluzioni, suggerisce idee.

Se alcuni smartphone, però, hanno messo questi strumenti esclusivamente su dispositivi top di gamma che necessitano grandi budget, ci sono brand come Google che stanno provando a renderli davvero accessibili.

Google Pixel 10 è lo smartphone che unisce potenza, design raffinato e intelligenza artificiale avanzata. Un dispositivo che punta tutto su prestazioni, fotografia e semplicità, per diventare il compagno ideale di ogni giornata.

VOTO TOTALE 8.3 Google Pixel 10 In questo scenario si inserisce il nuovo Google Pixel 10, lo smartphone che promette di rendere più semplice (e creativa) la vita quotidiana. Non serve essere esperte di tecnologia: Pixel 10 è pensato per accompagnarti con naturalezza, dalla mattina alla sera. Scatta foto splendide senza dover conoscere regole di fotografia, ti aiuta a organizzare gli impegni, ti suggerisce il ristorante perfetto per la cena con le amiche e si prende cura della tua produttività con funzioni intelligenti. Tutto questo in un design elegante e resistente, costruito per durare.

PRO Design elegante e resistente

Schermo luminosissimo

Tripla fotocamera con AI

Batteria con buona durata

7 anni di aggiornamenti CONTRO Foto notturne non sempre perfette

Prezzo non basso

Modello base con memoria limitata

Ai non immediata all'inizio

Design e materiali VOTO: 9 Pixel 10 riprende la linea iconica della serie, con la barra della fotocamera posteriore che lo rende subito riconoscibile. Disponibile in colori eleganti e versatili - tra cui abbiamo scelto il Frost - è perfetto per chi ama abbinare tecnologia e stile: quando lo appoggi sul tavolo attira l’interesse e gli sguardi incuriositi dei presenti. Il telaio è in alluminio di qualità aerospaziale, mentre la parte posteriore è in vetro lucido Corning Gorilla Glass Victus 2: materiali robusti che resistono a urti, graffi e persino a schizzi d’acqua e polvere (grazie alla certificazione IP68). Lo schermo da 6,3 pollici è un Actua Display super luminoso, con ben 3000 nit, il che significa leggibilità perfetta anche sotto il sole di mezzogiorno, con messaggi e foto restano visibili in ogni condizione. Un’altra novità è la tecnologia Pixelsnap, un sistema magnetico integrato che rende facile agganciare il telefono a supporti, caricatori wireless o accessori come portafogli e anelli per tenerlo in mano (Hai presente il magsafe di Apple? Ecco la risposta di casa Google). Un piccolo dettaglio che rende l’esperienza quotidiana più comoda, specialmente per chi usa il telefono spesso in movimento.

Fotocamera VOTO: 8 La vera magia di Pixel 10 si vede appena si apre la fotocamera. È il primo della sua categoria a montare tre obiettivi posteriori: un grandangolare da 48 MP, un ultrawide perfetto per paesaggi e foto di gruppo e un teleobiettivo 5x con zoom ottico fino a 10x (e Super Res Zoom fino a 20x). L’aggiunta di quest’ultimo è un compromesso che ha diminuito sulla carta, leggermente, la qualità degli altri sensori, compensata per fortuna dall’AI che migliora gli scatti senza che ce ne accorgiamo: di giorno abbiamo foto perfette, di notte buone. La fotocamera frontale da 10,5 MP con autofocus, invece, regala selfie nitidi e naturali. Ma concentriamoci su ciò che fa davvero la differenza: è l’intelligenza artificiale a trasformare ogni foto in uno scatto da rivista. Ad esempio, con la funzione Guida fotografica, il telefono, dopo aver letto il contesto, mostra idee e suggerisce come inquadrare meglio, quale luce usare e persino quando scattare. Mentre la nuova modalità Scatto Migliore automatico analizza le espressioni dei soggetti e combina più foto per ottenere quella perfetta: addio occhi chiusi o sorrisi mancati nei selfie di gruppo. E se sei tu a scattare, niente paura: la funzione “Aggiungimi” ti permette di comparire comunque nella foto, guidandoti a entrare nell’inquadratura. Anche i nostri amici a quattro zampe ora possono essere inclusi grazie al riconoscimento pet-friendly. Tante funzioni già operative e che miglioreranno nei prossimi mesi, ampliandosi.

Strumenti AI VOTO: 8 Pixel 10 non è solo un telefono: è un vero assistente personale. Con Gemini, l’AI integrata, puoi chiedere suggerimenti per il ristorante giusto, prenotare un tavolo, inserirlo in calendario e ricevere la notifica quando è il momento di uscire. Tra le novità più interessanti c’è Gemini Live, che permette di conversare con l’AI in modo naturale, anche condividendo lo schermo o la fotocamera. Puoi, ad esempio, mostrare un angolo di casa e ricevere consigli su come arredarlo, o inquadrare un oggetto e chiedere informazioni in tempo reale.

Potenza e autonomia VOTO: 8 Sotto la scocca, Pixel 10 monta il nuovo processore Tensor G5, progettato da Google per gestire al meglio le funzioni AI. È più efficiente e veloce del 34% rispetto ai modelli precedenti e garantisce un’esperienza fluida, anche quando si usano più app insieme o funzioni avanzate come l’editing delle foto. L’interfaccia è sempre piacevole: colorata, pulita ed estremamente personalizzabile, basata su Android 16. La batteria da quasi 5.000 mAh assicura 24 ore di utilizzo e anche più, e con la ricarica rapida arrivi al 55% in soli 30 minuti. Grazie a Pixelsnap supporta anche la ricarica wireless veloce fino a 25 W, comoda per chi preferisce appoggiare il telefono sul supporto senza fili. Pixel 10, come tutti i telefoni del brand, è inoltre pensato per durare nel tempo: Google garantisce 7 anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza, una rarità nel mondo Android e una caratteristica che saprai apprezzare se non cambi dispositivo troppo spesso. Questo significa che lo smartphone resta sempre sicuro e aggiornato, senza bisogno di cambiarlo dopo pochi anni.