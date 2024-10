Stai pensando di comprare iPhone 16 ma non sai se sia la scelta giusta per te? Forse le cose di cui parleremo in questo articolo potrebbe aiutarti. Stiamo provando il nuovo arrivato in casa Apple, nella sua bellissima versione Rosa: ovviamente si tratta di iPhone 16, il modello base che porta con sé tante novità, tra fotocamera migliorata , un design rinnovato e nuove opportunità per semplificare la nostra vita quotidiana.

La resistenza all'acqua e alla polvere (certificazione IP68) consente di immergere il dispositivo fino a 6 metri per un massimo di 30 minuti (attività che comunque sconsigliamo in quanto sarebbe meglio utilizzare un’apposita cover subacquea), rendendo iPhone 16 perfetto per chi ha una vita attiva e non vuole preoccuparsi di schizzi accidentali o polvere. Inoltre, il frame in alluminio aerospaziale, costituito per l'85% da materiali riciclati, si abbina perfettamente al vetro posteriore, continuando a donare al telefono il classico aspetto sofisticato e minimalista che caratterizza l’ecosistema Apple. Il tutto è concepito per durare, con un'attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità, rimandando alla missione di Apple di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

La scocca posteriore in vetro infuso con colori metallici unisce estetica e robustezza . Tra le nuove tonalità, oltre ai classici bianco e nero, troviamo verde acqua, blu oltremare e naturalmente il nostro meraviglioso rosa barbie , che conferiscono un aspetto moderno e fresco alla linea e offrono la possibilità di esprimere ancora meglio la personalità e rappresentare il nostro stile. Il vetro posteriore non è solo bello da vedere, ma anche molto resistente, grazie all'ultima generazione di Ceramic Shield, che lo rende fino al 50% più robusto rispetto ai vetri in ceramica di altri smartphone.

Foto e video VOTO: 7

Uno dei punti di forza dell'iPhone 16 è sempre stato il comparto fotografico, migliorato anche a questo giro di boa per garantire prestazioni superiori in ogni condizione. La fotocamera principale è una 48MP Fusion, che combina quattro pixel in uno per produrre immagini dettagliate con una risoluzione standard di 24MP, adatta sia per la condivisione che per la conservazione. Grazie al sensore quad-pixel, è possibile scattare anche foto in modalità Teleobiettivo 2x, simulando la qualità ottica di una lente tele che, inquadrando in primo piano il soggetto, fa sembrare lo sfondo dietro molto più vicino (provatela in Modalità Ritratto).

La nuova fotocamera Ultra Wide da 12MP migliora la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, catturando il 2.6x di luce in più rispetto alle versioni precedenti. Questa lente è perfetta per gli scatti creativi, come quelli ultra-grandangolari o macro, grazie alla capacità di mettere a fuoco a distanze ravvicinate.

Se vi piace riprendere i momenti più belli e creare video, le nuove funzioni audio vi sorprenderanno: infatti su iPhone 16 arriva Audio Mix che, su video creati con il dispositivo, consente di migliorare drasticamente le voci registrate e isolarle, come se si utilizzasse un microfono, riducendo i rumori indesiderati. Infine, gli Stili Fotografici ampliano le possibilità creative e consentono di dare un tocco di colore in più alle foto o un mood particolare, come dorato o brillante, personalizzando contemporaneamente toni e colori dello scatto. Insomma, anche la versione base regala diverse chicche per chi ama catturare ogni momento di vita, speciale o quotidiano che sia, per conservarlo o condividerlo sui social.