Il Festival di Sanremo 2024 sta già arrivando alle serate finali. Il 9 febbraio 2024, infatti, avrà luogo la serata delle cover , in cui i cantanti in gara duetteranno con altri artisti famosi, portando in scena dei brani di successo del passato. In seguito, nella serata del sabato, la kermesse musicale si chiuderà con la finale, che decreterà la canzone vincitrice della gara canora. Oltre alla musica, però, il Festival di Sanremo è anche uno spettacolo che viene molto commentato da giornalisti e social media. Sotto la lente d'ingrandimento anche i look dei protagonisti. Nell'anno del, poteva mancare il rosa sul Palco dell'Ariston?