Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Google Pixel 10a offre colorazione molto accattivanti

Sei in un posto che vale la pena ricordare, la luce è perfetta e il momento anche, uno di quelli che sai già che vorrai riguardare tra anni. Tiri fuori il telefono, scatti… ma la foto non rende. I colori sono spenti, il cielo è bruciato, qualcuno ha gli occhi chiusi. Provi a sistemare con un filtro e peggiori tutto.

Quel momento era bellissimo, la foto no. Succede spesso e non è colpa di chi scatta: è colpa di uno smartphone che non sa leggere la luce, che non sa scegliere il momento giusto, che elabora in modo aggressivo quello che l’occhio vedeva come naturale.

La fotografia da smartphone può essere davvero buona ma serve anche il software giusto. Ed è esattamente qui che Google, da anni, fa cose che nessun altro concorrente è riuscito a replicare davvero. Il Pixel 10a ne è la conferma più recente.

Google Pixel 10a ha design piatto senza barra sporgente, fotocamera da 48MP con AI eccezionale, display pOLED da 3000 nit e batteria da 5100 mAh. Con sette anni di aggiornamenti garantiti, a 549€ è un ottimo acquisto, ma attenzione al prezzo del Pixel 10, che si avvicina pericolosamente.

Google Pixel 10a Pixel 10a Smartphone - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Rosso lampone, 128GB

VOTO TOTALE 8.2 Google Pixel 10a Google Pixel 10a è stato lanciato ufficialmente al prezzo di 549 euro, posizionandosi nella fascia media premium con un'identità molto precisa. Non è il telefono per chi insegue le caratteristiche tecniche più forti o lo zoom 100x dei top di gamma: è uno smartphone pensato per chi vuole un'esperienza Android eccellente, curata nei dettagli software, con una fotocamera che supera qualsiasi concorrente diretto, e soprattutto con una promessa di longevità (sette anni di aggiornamenti garantiti) difficile da trovare altrove in questa fascia di prezzo. Per chi viene da un altro ecosistema Android o da un iPhone e vuole provare qualcosa di diverso, potrebbe essere un ingresso di qualità. PRO Fotocamera eccellente nella categoria

Camera coach, istruttore per le foto

Design senza sporgenze

Display luminoso

Sette anni aggiornamenti

Autonomia eccellente

Colorazioni vivaci CONTRO Prezzo elevato

Processore non al top

Poche novità rispetto a Pixel 9a

Non compatibile con supporti magnetici Design: finalmente piatto VOTO: 9 La novità più evidente di Pixel 10a si nota appoggiandolo su una superficie piana: il retro è completamente piatto. La barra fotografica sporgente che nei modelli precedenti caratterizzava la scocca è scomparsa, grazie a una riorganizzazione dei componenti interni per integrare il modulo della fotocamera a filo con la scocca, eliminando ogni protuberanza. Non è un cambiamento puramente estetico: un telefono piatto appoggia senza oscillare, scivola in tasca in modo più naturale, si ripone in borsa senza che la fotocamera vada a cercare graffi sui bordi metallici delle chiavi. Sono quei dettagli di comfort quotidiano che non si quantificano nelle schede tecniche ma che si fanno comunque. Il retro è in plastica opaca con finitura piacevole al tatto e abbastanza resistente ai graffi superficiali, la struttura è in alluminio satinato riciclato al 100%. Il peso di 183 grammi e le dimensioni contenute lo rendono gestibile con una mano anche durante sessioni prolungate, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza alla polvere e all'acqua fino a immersioni in acque dolci. I colori vivaci e decisi danno davvero un tocco di personalità. Display: si legge anche al sole VOTO: 8 Il pannello pOLED da 6,3 pollici con risoluzione 1080×2424 pixel e refresh rate variabile tra 60 e 120Hz è uno degli aggiornamenti più tangibili rispetto al Pixel 9a. La luminosità di picco a 3000 nit rende la lettura all'aperto in piena luce solare un'esperienza priva di frustrazioni: non serve fare ombra con la mano per leggere le mappe mentre cammini e non serve alzare al massimo la luminosità manuale per vedere le notifiche a mezzogiorno in strada. È una di quelle specifiche che nella vita di tutti i giorni si apprezza davvero, soprattutto nei mesi estivi. I colori sono fedeli alla realtà, senza la tendenza alla sovrasaturazione tipica di molti display Android orientati all'impatto visivo immediato. Chi è abituata agli schermi iper-vividi di certi competitor troverà il Pixel più "naturale" e una volta abituata, difficilmente vorrà tornare indietro. La protezione Gorilla Glass 7i rappresenta un upgrade concreto rispetto al Glass 3 del modello precedente e completa un pannello che difficilmente delude. Fotocamera: il punto di forza VOTO: 9 Qui il Pixel 10a mostra il suo carattere più autentico… e la distanza dalla concorrenza di pari prezzo diventa netta. Il sistema fotografico è composto da un sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 e un ultrawide da 13 megapixel con campo visivo di 120°. Parlare di megapixel per un Pixel è però riduttivo: la differenza la fa il software e quello fotografico di Google rimane un riferimento che nessun altro produttore è riuscito a replicare completamente. Le foto in piena luce sono pulite, ricche di dettaglio, con colori naturali, mentre di notte, Night Sight produce immagini con una gestione del rumore e una fedeltà cromatica che sembra impossibile per un sensore di queste dimensioni. Per la prima volta su un modello della serie A arrivano Camera Coach e Auto Best Take. La prima è una funzione che utilizza i modelli Gemini per analizzare l'inquadratura in tempo reale e suggerire miglioramenti di composizione e luce prima di scattare. E' sorprendentemente utile anche per chi pensa di non averne bisogno, perché lo schermo che ti dice "l'orizzonte non è allineato" prima dello scatto cambia il tasso di riuscita delle foto in modo misurabile. Auto Best Take, invece, risolve il problema eterno delle foto di gruppo dove c'è sempre qualcuno con gli occhi chiusi: cattura una sequenza e seleziona, o combina, automaticamente il fotogramma migliore per ogni soggetto. Add Me completa il sistema: il fotografo può inserirsi nella foto del gruppo senza dover chiedere a qualcun altro di scattare, e il telefono sovrappone i due scatti in modo automatico e naturale. Prestazioni e software VOTO: 7 Il chip Tensor G4 con 8GB di RAM non è un campione nelle classifiche rispetto alla concorrenza cinese della stessa fascia, ma l'esperienza d'uso quotidiana racconta una storia diversa. Il telefono è fluido, reattivo, non scalda in modo preoccupante durante l'uso normale e gestisce senza incertezze il multitasking di tutti i giorni, tra messaggi, navigazione, streaming, fotografia, social. Il vero punto di questo processore non è la potenza grezza: è l'ottimizzazione per i modelli AI di Google, che permettono a Gemini di funzionare in modo più efficiente rispetto a qualsiasi chip generico di pari prestazioni. L'interfaccia è coerente, pulita, priva delle "personalizzazioni" che appesantiscono molti Android e Gemini è integrato in modo profondo con le app di sistema: può interagire con Maps, Gmail, Spotify, impostare sveglie, controllare dispositivi smart home, supportando tante piccole attività quotidiane in modo naturale e spontaneo. Batteria e autonomia VOTO: 8 La batteria da 5100 mAh è un altro degli aspetti più apprezzabili del Pixel 10a nell'uso quotidiano. Google dichiara oltre 30 ore di autonomia in uso normale e la pratica conferma che con utilizzo misto (ad esempio con navigazione, fotografia, social, un po' di streaming e qualche videochiamata) si arriva alla sera con margine reale, senza quella tensione da "quanto mi resta?" che accompagna alcune giornate intense con telefoni meno efficienti. In questo ambito, il miglioramento rispetto al Pixel 9a è tangibile. La ricarica rapida cablata fino al 50% in circa 30 minuti usando un caricatore da 45W USB-C PPS funziona bene, con la precisazione che il caricatore non è incluso nella confezione. In generale, non è un telefono pensato per durare due giorni con uso intenso, ma per chi ha una giornata standard è più che sufficiente. Sommario Google Pixel 10a Design: finalmente piatto 9 Display: si legge anche al sole 8 Fotocamera: il punto di forza 9 Prestazioni e software 7 Batteria e autonomia 8

Conclusioni Google Pixel 10a Pixel 10a Smartphone - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Rosso lampone, 128GB Pixel 10a è uno smartphone che sa cosa vuole essere e lo è in modo soddisfacente. La fotocamera resta il motivo principale per sceglierlo: è la migliore disponibile nella fascia media, con un software fotografico che fa cose che i concorrenti diretti non sanno fare. Il display da 3000 nit è leggibile in qualsiasi condizione di luce, la batteria porta tranquillamente a fine giornata e il design completamente piatto risolve quella piccola irritazione quotidiana di chi ha sempre avuto uno smartphone con la fotocamera sporgente. Il vero punto di forza, però, è uno che si apprezza nel tempo più che al momento dell'acquisto: sette anni di aggiornamenti garantiti. Significa che il telefono che compri oggi sarà ancora supportato, sicuro e aggiornato nel 2033. Nessun altro produttore Android offre questa promessa a questa fascia di prezzo, ed è un argomento concreto per chi non vuole cambiare smartphone ogni due anni. Per concludere, è la scelta giusta per te se usi lo smartphone soprattutto per foto e video, vuoi un'interfaccia Android pulita senza sovrastrutture, apprezzi la longevità software e cerchi un design discreto ma con qualche opzione cromatica con personalità (il lampone e il lavanda sono davvero belli). È adatto anche a chi arriva da un iPhone e vuole avvicinarsi ad Android con il meglio che l'ecosistema Google può offrire. Puoi aspettare, invece, se hai già un Pixel 9a (le differenze potrebbero non giustificare la spesa adesso) o se il gaming su mobile è una priorità. Vale anche la pena confrontare il prezzo con il Pixel 10, che nelle ultime settimane si è avvicinato molto: se il divario è minimo, ragiona su cosa pesa di più tra chip più recente e design piatto.