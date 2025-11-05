Negli ultimi anni, la pulizia domestica è diventata sempre più smart. Dopo gli aspirapolvere robot e i lavapavimenti automatici, oggi arriva una nuova generazione di dispositivi in grado di unire potenza, igiene e tecnologia intelligente. Tra questi, c’è anche Dreame H15 Pro FoamWash, una lavapavimenti che introduce un’idea completamente nuova di pulizia: quella con la schiuma attiva.
Dreame H15 Pro FoamWash porta la pulizia domestica a un nuovo livello. Con la sua schiuma attiva, il braccio robotico AI e l’autopulizia a 100°C, elimina macchie e odori in modo profondo e intelligente. Perfetta per chi ama la casa pulita senza fatica.
Dreame H15 Pro FoamWash
Dreame H15 Pro FoamWash è la nuova frontiera delle lavapavimenti di fascia alta. Realizzato per chi desidera un pavimento impeccabile con il minimo sforzo, combina potenza, intelligenza artificiale e una tecnologia esclusiva di schiuma attiva che igienizza e profuma in profondità. È pensato per chi vive con animali domestici o bambini, ma anche per chi vuole una casa sempre pulita, profumata e accogliente senza dedicare ore alle faccende.
- Schiuma attiva FoamWash
- Aspirazione potente
- Rullo autopulente e sterilizzazione a 100°
- Adarra a case con animali o bambini
- Prezzo elevato
- Utilità da valutare per pulizie “normali”
Come funziona: il sistema FoamWash
Il sistema FoamWash è la novità più sorprendente a bordo di questa aspirapolvere lavapavimenti. Al posto del classico detergente liquido, Dreame H15 Pro FoamWash utilizza una schiuma attiva bio-enzimatica capace di neutralizzare il 99% degli odori, perfetta se in casa vivono cani o gatti, o se capita spesso di avere macchie “difficili” come cibo, succhi o caffè rovesciato.
La schiuma non solo profuma, ma agisce all’origine degli odori, sciogliendo le molecole responsabili dei cattivi sentori. Inoltre, il dispositivo dosa in modo automatico la quantità necessaria di detergente (da 1:200 a 1:30), garantendo una pulizia su misura: delicata per i pavimenti in legno, più intensa per le macchie ostinate. Il risultato che si ottiene dopo il passaggio sono pavimenti puliti, profumati e quasi asciutti, pronti da calpestare in pochi minuti.
Potenza e precisione
Sotto il design elegante e minimale, Dreame H15 Pro FoamWash nasconde una potenza di aspirazione di 23.000 Pa, capace di eliminare ogni residuo, liquido o solido. Dalle impronte di fango ai peli degli animali, fino alle briciole sotto il tavolo: tutto viene catturato e lavato in un solo passaggio, eliminando dalla nostra quotidianità aspirapolvere e secchio e mocio. E se temi la manutenzione, c’è una buona notizia: grazie al sistema TangleCut 2.0, i peli e i capelli vengono tagliati automaticamente, evitando i grovigli e riducendo al minimo gli interventi manuali. Una pulizia potente, ma anche incredibilmente comoda: l’unica azione che consigliamo di svolgere ogni volta dopo l’autopulizia è lo svuotamento del serbatoio dello sporco raccolto, in modo da avere sempre la massima igiene.
Design ed ergonomia
Il design è uno dei punti di forza del Dreame H15 Pro FoamWash. Con un peso ben bilanciato e una struttura reclinabile fino a 180°, può arrivare sotto i mobili e nei punti difficili senza sforzo. Il manico curvo e le ruote motorizzate rendono la spinta leggera e fluida, anche su superfici ampie. Non ha sicuramente una mobilità snella e fulminea, perché non è quello il suo obiettivo: passaggi lenti e mirati consentiranno al dispositivo di raccogliere lo sporco e di asciugare anche il pavimento con lo stesso movimento.
Non manca l’attenzione all’estetica: linee moderne, colori neutri e finiture premium lo rendono un elettrodomestico che si integra con discrezione anche negli ambienti più curati, e rispetto ad altri competitor non ha una base particolarmente ingombrante.
Intelligenza e sensori
La versione FoamWash è anche un concentrato di AI integrata. Il braccio robotico AI DescendReach GapFree 2.0 rileva in tempo reale la posizione e si abbassa automaticamente fino ai bordi e agli angoli più difficili, eliminando ogni residuo con precisione millimetrica.
Ma la vera magia è nel rilevamento RGB a 5 canali (R/G/B/C/IR): un sensore intelligente che riconosce il tipo di sporco e regola di conseguenza potenza, acqua e schiuma. Bevande, cibo, peli o macchie appiccicose: Dreame H15 Pro FoamWash sa esattamente come intervenire, adattandosi a ogni superficie. È un piccolo assistente domestico che “vede” e “decide” come pulire, sollevandoci anche da questo sforzo.
L’app offre poi un monitoraggio in tempo reale dello stato e della manutenzione dei vari componenti e impostazioni personalizzabili, rendendo il dispositivo ancora più efficiente e su misura per ogni esigenza domestica.
Pulizia e igienizzazione
Una volta terminato il lavoro, la lavapavimenti pensa anche a sé stessa. Il sistema ThermoTub lava e sterilizza il rullo a 100°C, eliminando il 99,9% dei batteri e prevenendo muffe e cattivi odori che potrebbero formarsi dall’umidità ristagnante. Successivamente, un getto d’aria calda fino a 90°C asciuga tutto in modo automatico, così è sempre pronta all’uso per la prossima sessione di pulizia. È una funzione che fa davvero la differenza per chi desidera igiene profonda senza toccare nulla, soprattutto in case con bambini o animali.
Con una batteria da 6 celle da 5000 mAh, Dreame H15 Pro FoamWash garantisce fino a 60 minuti di autonomia (o 400 m² di copertura). Puoi controllarne le impostazioni direttamente dallo schermo integrato o dall’app, regolando potenza, dosaggio della schiuma e modalità di asciugatura.
Dreame H15 Pro FoamWash
Conclusioni
Dreame H15 Pro FoamWash è la scelta ideale per chi vive con animali domestici, perché elimina peli, macchie e odori in un solo gesto, e per le famiglie con bambini che vogliono pavimenti sempre puliti e sicuri. È perfetto anche per chi vuole una casa impeccabile ma non ha tempo per lavaggi lunghi o complicati, e per chi ha pavimenti delicati come parquet o superfici in legno, grazie al suo dosaggio intelligente e alla quasi totale assenza di acqua residua.
Non è il modello più economico né il più leggero sul mercato, ma rappresenta un ottimo equilibrio tra tecnologia, igiene e praticità. Disponibile in Italia a un prezzo di circa 699 euro, Dreame H15 Pro FoamWash si posiziona nella fascia premium del mercato, ma il suo investimento è ampiamente giustificato da una qualità costruttiva eccellente e da una tecnologia all’avanguardia che riduce la necessità di altri strumenti di pulizia.