Conclusioni

Dyson WashG1 è proposta al prezzo di 649 euro, una cifra elevata ma coerente con l’offerta del brand e la canonica qualità costruttiva del prodotto. Non sostituisce del tutto l’aspirapolvere, in quanto non è progettata per pulire tappeti, imbottiti o angoli in altezza, ma rappresenta un complemento ideale per chi desidera una casa impeccabile anche a livello di igiene del pavimento, dimenticando la scomodità di secchio e mocio standard.

È particolarmente consigliata per famiglie con bambini piccoli, a chi ha animali domestici, o a chi cerca una soluzione potente e veloce per mantenere pulite grandi superfici. L’autonomia di 35 minuti e la capacità di coprire fino a 290 m² la rendono adatta anche a case di grandi dimensioni.

In generale, si tratta di una lavapavimenti evoluta e facile da usare, a cui però mancano alcune funzioni che aspettiamo con ansia nei prossimi modelli per semplificare ulteriormente la manutenzione: come il riscaldamento dell’acqua e l’asciugatura ad aria calda dei rulli.