Vorresti controllare cosa succede a casa quando non ci sei, ma le telecamere fisse coprono solo angoli morti e ti perdono sempre i momenti importanti? Ti serve qualcosa che si muova, che segua, che ti permetta di essere presente anche quando sei altrove. La soluzione non è fantascienza, ma esiste già: una piccola sfera bianca su cingoli, con due grandi occhi digitali che si guardano in giro curiosi.

EBO Air 2 Plus non è una semplice telecamera di sicurezza che resta ferma in un angolo: cammina, esplora, videochiama e interagisce. È come avere un compagno robotico che pattuglia casa al posto tuo, registra ciò che succede e ti permette di parlare con chi è a casa premendo semplicemente il suo naso.

EBO Air 2 Plus è un robot con videocamera, occhi digitali e videochiamate bidirezionali che attuglia casa autonomamente, intrattenendo anche gli animali domestici. Originale e divertente, con navigazione limitata e prezzo impegnativo che (359€) lo rendono adatto solo a utenti specifici.

VOTO TOTALE 7.8 EBO Air 2 Plus Enabot EBO Air 2 Plus non è solo una telecamera di sorveglianza mobile, non è un giocattolo per animali, non è un assistente vocale. È tutto questo insieme, con un'identità visiva accattivante (due grandi occhi digitali che ricordano i personaggi Pixar) e funzioni che oscillano tra l'utile e il ludico. La videocamera da 5MP registra in 3K con ottica grandangolare, ma la vera innovazione sta nelle videochiamate bidirezionali: chi è a casa può premere il naso di EBO per chiamarti, senza smartphone.

PRO Videocamera 3K di qualità

Videochiama senza smartphone

Design accattivante e pesonalizzabile

Tracking AI funzionale per animali domestici

Costruzione solida CONTRO Navigazione autonoma limitata

Prezzo elevato

Traduzione italiana app così così

Difficoltà a ritrovare la base

Non tutti i pet lo accettano

Design, movimento e navigazione VOTO: 8 EBO Air 2 Plus è stato progettato per farsi voler bene, non per sembrare un dispositivo di sorveglianza freddo e anonimo. Con i suoi due schermi circolari che fungono da occhi personalizzabili, la forma rotonda anti-ribaltamento e le dimensioni compatte (circa 15cm di diametro), sembra più un personaggio animato che una telecamera. Gli occhi digitali si possono personalizzare con diverse espressioni, da quelle cartoon a minimaliste, e puoi persino caricare immagini custom trasformandolo in un portafoto mobile. È un dettaglio apparentemente frivolo, ma contribuisce a dare personalità al dispositivo e a renderlo accettabile in casa, soprattutto se hai bambini. La costruzione è solida, con sistema anti-ribaltamento che funziona egregiamente: durante i test è finito contro mobili, tappeti e ha resistito agli urti del gatto senza mai ribaltarsi completamente. I cingoli permettono di superare piccoli ostacoli fino a 10mm di altezza, sufficienti per la maggior parte dei tappeti e piccoli gradini, senza bloccarsi.​ Ma qui arriviamo al primo vero limite strutturale. Il robot può muoversi in casa, evitare ostacoli e tornare alla base per ricaricarsi, ma non può decidere autonomamente un percorso di pattugliamento intelligente: infatti, la prima volta che vuoi creare un percorso di sorveglianza, devi guidare manualmente EBO come un'automobilina radiocomandata, "disegnando" il tragitto che dovrà poi ripetere. Si possono salvare fino a 10 percorsi diversi e programmarli a orari specifici. Una volta creati, i pattugliamenti funzionano bene e il robot riesce anche ad adattarsi se qualche ostacolo temporaneo, come una sedia spostata o un giocattolo per terra, modifica leggermente l'ambiente. Il sistema di evitamento ostacoli funziona discretamente con luce sufficiente, al buio le performance calano. La ricarica automatica funziona bene quando EBO è nelle vicinanze della base (il robot la riconosce tramite infrarossi e si parcheggia con precisione), ma quando finisce molto lontano e perde l'orientamento, il ritorno può trasformarsi in un'odissea, con il robot che vaga senza trovare la strada.

Come funziona la videocamera VOTO: 8 La fotocamera è l'elemento più importante per un dispositivo che promette sorveglianza mobile, e qui EBO Air 2 Plus sorprende positivamente. Il sensore da 5MP registra video in risoluzione 3K (2880x1620) con ottica grandangolare da 137°, coprendo bene ambienti domestici standard senza distorsioni eccessive ai lati. La qualità video diurna è genuinamente buona: immagini nitide, colori naturali, dettagli sufficienti per riconoscere volti e situazioni. Lo streaming in tempo reale dall'app è fluido con buona connessione Wi-Fi.​ Di notte, la visione a infrarossi funziona egregiamente fino a 5 metri, permettendo di monitorare comunque gli ambienti con la perdita di colori ma mantenendo una nitidezza accettabile. Non è al livello delle migliori telecamere dedicate professionali, ma è più che adeguato per controllare che i tuoi animali non stiano demolendo il divano alle tre del mattino o verificare che tutto sia a posto durante la notte. Il sistema di tracking AI permette di riconoscere persone, animali e oggetti, e può seguire automaticamente un soggetto selezionato ruotando su sé stesso o inseguendolo con il movimento. Funziona discretamente, anche se in ambienti caotici con molti movimenti simultanei può perdere il bersaglio.​

Videochiamate senza smartphone VOTO: 9 Se dovessimo identificare l'elemento più interessante e differenziante di EBO Air 2 Plus, sarebbero proprio le videochiamate bidirezionali. A differenza del modello standard Air 2, la versione Plus integra schermi sui due "occhi" che permettono vere videochiamate in stile FaceTime senza bisogno di smartphone. Il funzionamento è semplicissimo: chi è a casa (un bambino, un anziano, chiunque senza telefono) può premere il naso di EBO per avviare una chiamata. Sul robot apparirà il tuo viso, mentre tu vedrai tramite la fotocamera frontale chi ti sta chiamando. L'audio è bidirezionale con cancellazione del rumore AI che funziona bene, riducendo echi e distorsioni.​ Questa funzione trasforma EBO in qualcosa di unico: un sistema di comunicazione completamente indipendente da altri dispositivi. Per chi ha figli piccoli che non hanno ancora uno smartphone, per controllare anziani che potrebbero avere difficoltà con la tecnologia tradizionale, o semplicemente per chi vuole rendere la comunicazione domestica più immediata, è una soluzione semplice e intelligente. Non serve cercare il telefono, sbloccare l'app, avviare la chiamata: basta premere il naso del robot. È uno di quei casi in cui una feature "strana" sulla carta si rivela incredibilmente pratica nell'uso reale.​

Funzioni per gli amici a 4 zampe VOTO: 7 EBO Air 2 Plus si propone anche come dispositivo per intrattenere e monitorare gli animali. Il tracking automatico dei pet funziona: EBO riconosce cani e gatti, può seguirli automaticamente ruotando su sé stesso o muovendosi, e permette di registrare i loro movimenti. Per chi vuole controllare cosa faccia il proprio animale domestico durante il giorno quando è al lavoro, è sufficiente. La funzione "Pet Finder" promette di cercare attivamente l'animale in casa: nella pratica, EBO si muove chiamando il pet con suoni preimpostati (abbai, miagolii) sperando di attirarlo nel campo visivo. Non è esattamente una ricerca intelligente, ma più un movimento casuale con audio.​ Un fattore da considerare prima dell’acquisto è che non tutti gli animali reagiscono positivamente a un oggetto mobile con occhi digitali che li insegue per casa: alcuni attraversano fasi di curiosità iniziale, timore quando EBO inizia a muoversi, e poi indifferenza totale dopo qualche giorno. Il manuale suggerisce un'introduzione graduale, ma alcuni pet semplicemente non accetteranno mai questo intruso robotico, mentre altri si divertiranno a interagirci.​

Autonomia e praticità d'uso VOTO: 7 La batteria da 5000mAh promette diverse ore di autonomia ed effettivamente, con uso intenso con pattugliamenti continui e videochiamate frequenti, EBO Air 2 Plus dura circa 4 ore. In modalità standby o con controlli sporadici, si superano facilmente le 9-10 ore. La ricarica automatica è comoda quando funziona: EBO torna alla base, si parcheggia con precisione anche in spazi relativamente angusti, e ricarica completamente in 3-4 ore. Il problema emerge quando il robot perde l'orientamento lontano dalla base, una situazione non rara in case grandi o con layout complessi.​ L'app Ebo Home è funzionale ma con una traduzione italiana approssimativa che rende alcune funzioni poco chiare. La gestione multi-utente permette fino a 5 account con permessi differenziati (utile per famiglie numerose) ma solo un utente alla volta può controllare attivamente il robot, mentre gli altri possono vedere lo streaming senza muoverlo.​