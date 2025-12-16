La vera novità? Il modulo fotocamera intercambiabile : un dettaglio di design che permette di personalizzare l'estetica del telefono cambiando "volto" al blocco foto con pochi gesti, come si farebbe con un accessorio di moda. Il prezzo però si avvicina a quello dei top di gamma Apple e Samsung, rendendo la scelta meno impulsiva e più ragionata.

Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 consente di gestire lavoro, contenuti e app senza rallentamenti, mentre la collaborazione con Ricoh porta una qualità fotografica curata, con filtri e modalità pensate per chi ama scattare ma non ha tempo di studiare impostazioni complesse.

realme GT 8 Pro, è uno smartphone che fa dell'autonomia prolungata, della personalizzazione estetica e della qualità fotografica i suoi punti di forza. La batteria da 7000 mAh promette di coprire facilmente due giorni pieni, eliminando l'ansia da ricarica.

Design e personalizzazione: com’è fatto? VOTO: 8

La prima cosa che colpisce del realme GT 8 Pro è il modulo fotocamera intercambiabile: una soluzione che permette di cambiare “copertura” al blocco foto con una vite, come se fosse un accessorio su misura, dando spazio a personalizzazione estetica senza custodie ingombranti. Sviti il modulo esistente, ne inserisci uno nuovo con un design o colorazione diversa, riavviti e il gioco è fatto. Un gesto semplice che aggiunge un tocco di artigianalità e personalizzazione a un oggetto che solitamente è tutto fuorché modificabile dopo l’acquisto.

Il retro in materiale “carta‑pelle” certificato riciclato offre una presa piacevole e meno scivolosa del vetro, una scelta utile se usi spesso il telefono senza cover.​

Il peso intorno ai 214–218 grammi si sente, soprattutto se usato a lungo con una mano o per lunghe sessioni di lettura, ma è il compromesso da accettare per una batteria considerevole. Lo stile complessivo, con frame metallico opaco e colori Diary White e Urban Blue, punta a un look sobrio, più professionale che “giocoso”.