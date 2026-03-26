Davanti a te si prospetta una giornata fitta di impegni: tre call, un documento da rivedere e firmare, una presentazione da inviare prima delle cinque. Sei in treno e il laptop non c’è, hai solo il telefono. Apri un file, rispondi a un messaggio.

Nel pomeriggio ti fermi in un caffè rumoroso, devi chiamare un cliente all’estero che parla una lingua che non conosci bene. La sera torni a casa e realizzi che il telefono ha ancora il 10% di carica. Hai fatto tutto con lui, senza pc. Per uno scenario come questo serve un dispositivo speciale, con caratteristiche ben definite. Sai già quali?

Samsung Galaxy S26 Ultra è il top di gamma Android del 2026: S Pen integrata, AI che trascrive riunioni e traduce le chiamate in tempo reale, Privacy Display e tanto altro. Un vero ufficio tascabile per chi lavora in mobilità.

VOTO TOTALE 8.2 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra è il top di gamma Samsung del 2026 e, in questo momento, probabilmente lo smartphone Android più completo per chi lavora in mobilità. Ha la S Pen integrata (uno stilo con cui firmi documenti, prendi appunti, disegni direttamente sullo schermo), un'intelligenza artificiale che trascrive riunioni e traduce le chiamate in tempo reale e uno schermo con un sistema privacy integrato nell'hardware (non una pellicola appiccicata sopra, proprio una funzione del display che impedisce a chi ti sta accanto di vedere cosa stai guardando).​​ Non è uno smartphone per chi cerca solo la fotocamera migliore o il design più sottile. È pensato per chi usa il telefono come strumento di lavoro serio e vuole smettere di portarsi il laptop ovunque.

PRO Privacy Display integrato

S Pen inclusa

Assistente AI per il lavoro

7 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti​

Ricarica al 75% in 30 minuti​

Fotocamera da 200 MP CONTRO Prezzo premium​

Le dimensioni non sono per tutte

Batteria più piccola della concorrenza

Il comparto camera fuoriesce e fa traballare lo smartphone se appoggiato

Design e cosa trovi nella confezione VOTO: 8 Galaxy S26 Ultra è grande, ha uno schermo da 6,9 pollici, ma piuttosto maneggevole per le sue dimensioni, grazie a una scocca in titanio che lo rende leggero e resistente allo stesso tempo. I colori disponibili sono quattro, tutti piuttosto sobri, che ne evidenziano la vocazione business: Black, White, Silver e Cobalt Violet, che abbiamo provato. Il vetro frontale è sempre ben visibile, anche grazie a un trattamento anti-riflesso molto efficace: all'aperto, sotto la luce diretta, si legge tutto senza dover fare ombre con la mano. La texture della scocca sul retro è opaca e trattiene un po' le ditate, per questo e se tendi a tirarlo fuori dalla borsa decine di volte al giorno, è consigliabile una cover per proteggerlo al meglio. Nella confezione si trova lo smartphone, il cavo USB-C e la S Pen già alloggiata nell'apposito spazio sul fondo del dispositivo (non è un accessorio separato da ricordare di portare, è sempre lì). La certificazione IP68, poi, significa che regge pioggia, spruzzi e incidenti con i liquidi senza bisogno di panico o custodie speciali. Non è sicuramente uno smartphone "da borsetta" utilizzabile con una sola mano, ma come scopriremo presto, non è questo il suo proposito.

Display e privacy integrata VOTO: 9 Lo schermo è uno dei migliori che puoi trovare su uno smartphone oggi, non solo per la sua luminosità che si adatta alle condizioni esterne e lo rende leggibile senza fatica anche sotto il sole diretto di agosto, ma per una novità super esclusiva di quest'anno. Per la prima volta possiamo vedere su uno smartphone il Privacy Display: non una pellicola da applicare, ma una funzione integrata direttamente nei pixel dello schermo che, quando la attivi, rende quello che guardi e scrivi visibile solo a chi guarda frontalmente. Quindi chi ti sta accanto, ad esempio in metropolitana, vede uno schermo scuro. La cosa bella è che puoi impostarlo per attivarsi automaticamente quando apri app specifiche (come la mail aziendale, il conto corrente o le chat di lavoro) o quando inserisci PIN e password. In treno, in aeroporto, in sala d'attesa: è una funzione a cui, se tieni alla privacy, difficilmente rinuncerai una volta provata. Certo, quando è attiva diminuisce un po' la leggibilità dello schermo, soprattutto di sera o se vuoi guardare lo smartphone da angolazioni particolari, come poggiato sulla scrivania.

S-Pen e produttività: l'ufficio in tasca VOTO: 9 Un altro elemento che distingue l'Ultra da qualsiasi altro smartphone in circolazione — e lo rende particolarmente adatto al lavoro — è la presenza della S Pen. Non si tratta di una penna capacitiva qualsiasi: ha una precisione millimetrica, riconosce la pressione e permette di fare cose concrete che con il dito non riusciresti a fare altrettanto bene. Nella pratica quotidiana vuol dire poter firmare contratti e PDF con la stessa cura di una firma vera, senza stampare nulla; prendere appunti veloci sullo schermo quando sei al telefono e vuoi annotare qualcosa in fretta; selezionare testo o elementi per chiedere all'AI di tradurli, riassumerli o aggiungerli al calendario. E ancora, disegnare bozze, schemi o mappe mentali durante una riunione, invece di gesticolare nell'aria sperando che qualcuno capisca. Tutte funzioni che trasformano lo smartphone in un vero strumento di supporto, capace di velocizzare — e spesso eliminare del tutto — quelle piccole attività che ci fanno perdere tempo. Hai presente quando devi firmare un documento e finisci per stampa, firma, scansione e invio? Ecco: dimentica tutto questo.

Galaxy AI: l'assistente che lavora per te VOTO: 8 L'intelligenza artificiale di Galaxy S26 Ultra, se impostata nel modo giusto per noi, comprende una vasta serie di funzioni integrabili nella routine capaci di farti risparmiare tempo ogni giorno. L'Assistente Note, ad esempio, registra una riunione o una nota vocale e restituisce automaticamente un riassunto diviso per punti, con i temi discussi e le cose da fare. Se la riunione era in inglese, il riassunto arriva in italiano. La traduzione live nelle chiamate funziona esattamente come sembra: parli in italiano, il tuo interlocutore sente la tua voce tradotta in tempo reale nella sua lingua e viceversa. Una funzione comoda in viaggio, che apre anche prospettive lavorative nuove. La cancellazione del rumore intelligente — Samsung la chiama Regola audio — filtra il rumore di fondo durante le chiamate anche se sei in un caffè, in treno o in aeroporto, facendo sembrare che tu stia parlando da una stanza silenziosa. Now Brief e Now Nudge sono invece due funzioni con cui l'AI monitora notifiche e calendario e ti avvisa in modo proattivo: se arriva un messaggio che menziona una riunione, controlla i tuoi impegni e ti segnala eventuali conflitti, senza che tu debba fare niente. Infine, l'Assistente alla scrittura integra una serie di strumenti direttamente nelle app di messaggistica e non solo, per aiutarti a comporre, migliorare e tradurre testi nel momento stesso in cui stai scrivendo. La maggior parte di queste funzioni lavora anche in locale, cioè senza inviare i tuoi dati a server esterni — cosa tutt'altro che secondaria se usi il telefono per lavoro e hai informazioni sensibili da proteggere.

Fotocamera, tutto più semplice VOTO: 8 Il sistema fotografico del Galaxy S26 Ultra è tecnicamente tra i migliori in circolazione, ma la cosa interessante è quanto sia diventato facile usarlo anche senza sapere nulla di fotografia. Il sensore principale è da 200 megapixel con apertura f/1.4. L'apertura è quella che determina quanta luce cattura: più è grande, meglio si comporta in condizioni difficili come la sera, al chiuso, in un ristorante poco illuminato. In concreto: le foto vengono bene quasi sempre, anche in contesti che di solito mettono in difficoltà i telefoni. Tra le funzioni più utili nella quotidianità c'è lo zoom fino a 5x ottico (cioè senza perdita di qualità), utile quando vuoi fotografare qualcosa a cui non puoi avvicinarti; Nightography migliorata, cioè la capacità di scattare video e foto di notte, ai concerti, nelle sale al buio; l'Assistente Foto con AI a cui puoi descrivere in italiano cosa vuoi cambiare ("togli la persona sullo sfondo", "rendi la scena più luminosa", "cambia l'outfit").

Batteria e autonomia VOTO: 7 La batteria è da 5.000 mAh, non tra le più grandi sul mercato: nella pratica dura una giornata piena con call, navigazione, uso dell'AI e qualche foto. Se la giornata è davvero estrema (viaggi, fuori tutto il giorno, molto video), verso sera potrebbe servire un'integrazione. La vera sicurezza è la ricarica Ultrarapida 3.0 che porta la batteria al 75% in soli 30 minuti. In pratica: lo attacchi mentre fai la doccia o prepari il pranzo e quando riprendi il telefono sei di nuovo operativa per tutto il pomeriggio. Non è perfetto, ma è gestibile senza ansia.