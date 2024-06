Ascolti tv del 17 giugno, il mito della Bardot su Canale 5 o Austria vs Francia agli Europei

Per chi non segue gli Euro 2024, Canale 5 ha proposto la mini serie "Bardot", su Rai 3 è tornato "Farwest" e su Italia 1 "Twilight"

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Bardot, la mini serie

Gli Europei 2024 sono sempre in vetta negli ascolti tv anche lunedì 17 giugno quando sono scese in campo Austria e Francia, match trasmesso su Rai 1. Canale 5 ha risposto con la nuova miniserie Bardot, dedicata al mito di Brigitte.

Per chi non segue proprio tutte le partite di Euro 2024, il palinsesto televisivo del 17 giugno ha proposto su Rai 3 Farwest dove Salvo Sottile si è concentrato sull’inchiesta dell’omicidio di Yara Gambirasio a quasi 13 anni dalla sua scomparsa. All’ergastolo, con condanna definitiva, è finito Massimo Giuseppe Bossetti, incastrato grazie alle analisi genetiche. Da anni, però, i suoi legali chiedono di poter avere accesso a quei campioni, convinti di riuscire a raccogliere nuovi elementi e provare la sua innocenza. A partire dalla vicenda di Yara, Farwest ha affrontato una questione fondamentale: il Dna è davvero la prova regina?

Su Canale 5 ha debuttato la mini serie Bardot con Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva. La fiction ripercorre l’ascesa di Brigitte Bardot, la rivoluzione che ha incarnato nell’immaginario di una generazione, gli incontri fatali con gli amori della sua vita e le ricadute della fama sul suo privato. Su Italia 1 invece è andato in onda il film Twilight con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Prima serata, ascolti tv del 17 giugno: vincono gli Europei con la Francia. Bardot al 10.6%

Su Rai 1 Euro 2024 Austria-Francia conquista 5.545.000 spettatori pari al 29.8% (nel dettaglio primo tempo: 5.684.000 – 29.3%, secondo tempo: 5.426.000 – 30.3%; pre e post nel complesso: 3.557.000 – 20.6%). Su Canale5 Bardot appassiona 1.777.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Dawn è la scelta di 958.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Twilight attira 846.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 FarWest interessa a 817.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione a 735.000 e il 3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 846.000 spettatori (6.5%). Su La7 100 Minuti – Roma Città Aperta raggiunge 604.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi in replica ottiene 237.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 296 .000 spettatori con l’1.7% (replica di seconda serata: 202.000 – 2.6%).

Access Prime Time, dati del 17 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.390.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 746.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.397.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.653.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Prima di Domani totalizza 697.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.429.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica ottiene 359.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più piace a 522.000 spettatori (2.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 17 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.885.000 spettatori pari al 18.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.719.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 1.345.000 spettatori (13.7%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.793.000 spettatori (14.5%).

Su Rai2 la partita degli Europei Belgio-Slovacchia incolla allo schermo 1.484.000 spettatori con il 13.9% (primo tempo: 1.083.000 – 12.7%, secondo tempo: 1.845.000 – 14.7%; pre e post nel complesso: 773.000 – 7.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 293.000 spettatori con il 2.7% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 594.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.810.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 882.000 spettatori pari al 5.5% e Viaggio in Italia ottiene 1.206.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 506.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 129.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 200.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 384.000 spettatori (2.7%).