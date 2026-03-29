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IPA Mediaset cambia data al GF VIP: niente scontro con Bosnia-Italia

Le cose non sembrano andare molto bene per il Grande Fratello Vip. Tutto lasciava pensare che Mediaset potesse tenere il reality show in ghiaccio per un po’, considerando quanto accaduto con Fabrizio Corona, e invece cambio di rotta.

Richiamata Ilary Blasi per un ritorno a casa che ha scaldato il cuore dei fan. Qualcosa di vero sui social, però, dal momento che la visione del programma non riporta uno share adeguato alla mole della produzione.

Considerando il trend degli ascolti, Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che la trasmissione non avesse basi abbastanza solide per fronteggiare uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi. A volte occorre semplicemente accettare la vittoria della Rai e gestire i danni.

GF VIP, cambio di palinsesto

È logico pensare che Mediaset avesse ben altre aspettative per il Grande Fratello VIP. I numeri previsti dalla trasmissione, in termini di ascolti, erano altri. Si spiega così il fatto che la rete abbia atteso quasi l’ultimo minuto per prendere una decisione in merito al palinsesto della prossima settimana.

Martedì 31 marzo Rai 1 trasmetterà Bosnia-Italia, che promette d’essere una delle partite di calcio più viste dell’anno. La Nazionale di Gattuso si sta giocando l’accesso ai Mondiali 2026. Un match che tiene in sospeso le sperane e i sogni di un Paese, considerando le due Coppe del Mondo saltate.

Un’intera generazione non ha mai visto l’Italia ai Mondiali ed è cresciuta certa del fatto che la nostra fosse una Nazionale scarsa. Facile prevedere, dunque, un trionfo in termini di ascolti. Pier Silvio Berlusconi ha così deciso di fare un passo indietro.

Ilary Blasi non andrà in onda con il suo reality, com’era previsto in precedenza. Il doppio appuntamento della prossima settimana sarà dunque rimodulato. Ben saldo quello del venerdì ma ci sarà un anticipo della quinta puntata, prevista ora per lunedì 30 marzo.

Ciò vuol dire che non ci sarà spazio per il best of di Scherzi a Parte. Quest’ultimo non sarà poi spostato al martedì. Canale 5 manderà in onda tre puntate di Forbidden Fruit in prima tv, così da assicurarsi almeno una fetta di pubblico fedele, limitando i danni.

Grande Fratello VIP, problema di ascolti

Il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla guida non ha avuto quell’onda positiva spinta dalla nostalgia che in Mediaset speravano. Le prime tre puntate hanno restituito una media problematica. Non si arriva ai 2 milioni di spettatori, con uno share inferiore al 16%.

Generalmente l’avvio dovrebbe garantire una spinta positiva, al netto poi di un calo fisiologico sul lungo periodo. Il discorso invece è diverso e probabilmente spingerà la produzione a dei cambiamenti interni al gioco. Si ha davvero l’impressione che il pubblico sia saturo del programma, anche se online c’è chi punta il dito contro il casting. Al netto delle ipotesi, i fatti sono questi: quarta puntata con uno share del 14,8%, con 1.706.000 spettatori.