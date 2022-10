“Vincenzo Malinconico”, è un trionfo: tra lacrime e tradimenti giocosi

Fonte: IPA Massimiliano Gallo e Denise Capezza

La prima puntata di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, andata in onda su Rai 1 in prima serata il 20 ottobre, è un vero e proprio trionfo. Il personaggio “perdente”, interpretato in modo magistrale da Massimiliano Gallo, fa letteralmente impazzire tutti e sui social è un tripudio di complimenti per il marito di Imma Tataranni che finalmente si è conquistato un ruolo di primissimo piano sull’ammiraglia della tv di Stato.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, boom di ascolti

Il debutto di Vincenzo Malinconico segna un altro risultato più che positivo per le serie di Rai 1. L’avvocato dimesso che ama filosofeggiare e dal cuore puro, che si fa mille scrupoli per difendere un assassino legato alla camorra, incolla al piccolo schermo oltre 4 milioni di telespettatori, con uno share pari al 23%, aggiudicandosi così il titolo di trasmissione più vista della serata, seguito dal GF Vip condotto da Alfonso Signorini.

Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo fa impazzire tutti

Il segreto del successo di Vincenzo Malinconico, personaggio tratto dai romanzi di Diego De Silva? Il suo insuccesso. Sembra un gioco di parole, ma è così. L’avvocato, che è lontano anni luce dai legali tutto d’un pezzo che lavorano in studi prestigiosi, che vincono infallibilmente ogni causa perché conoscono e sanno manipolare la legge a loro vantaggio, pensiamo a Perry Mason o al più recente The Good Wife, convince e fa impazzire perché è uno di noi, una persona vera, coi suoi problemi, coi suoi limiti ma anche con un grande cuore e una capacità sorprendente di capire i bisogni degli altri.

Come qualcuno commenta su Twitter: “#VincenzoMalinconico e Mister Fantasy sono tutti noi almeno una volta nella nostra vita 💙✨🤍”. E ancora: “Finalmente un personaggio reale, con le sue debolezze ma con un grande cuore. E poi Massimiliano Gallo è bravissimo”.

Vincenzo Malinconico, il dramma

È proprio così, perché Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo) si prende a cuore la storia di Brooke, “quella di Beautiful che si sposava con tutti quanti”, figlia di un camorrista, picchiata dal fidanzato, che aiuta perché gli ricorda sua figlia Alagia, anche se non è proprio sua figlia. E Brooke in finale di puntata ci farà tanto piangere, perché su di lei incombe la tragedia più grande.

Vincenzo Malinconico, i tradimenti

Se questa è la vita professionale dell’avvocato più sgangherato della tv, nella vita privata non va meglio e il suo lato pasticcione emerge continuamente. Succube dell’ex moglie che lo tratta peggio di un toy boy con il quale tradisce l’attuale marito, Vincenzo Malinconico è innamorato perso della collega Alessandra Persiano, interpretata da Denise Capezza. Ma con lei non ne imbrocca una, anzi si mostra esattamente per quello che è, uno che sbaglia sempre.

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, quando va in onda la seconda puntata

La seconda puntata di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso va in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 27 ottobre. Il protagonista vuole andare fino in fondo per scoprire la verità su quello che è accaduto a Brooke e intanto si trova ad affrontare il caso della scomparsa della moglie del vicino di casa.