“GF Vip”, Alfonso Signorini deluso da Cristina Quaranta: il meglio e il peggio della 10ª puntata

La decima puntata del GF Vip ha visto come protagonista Marco Bellavia, che è tornato nel reality show, proprio come aveva promesso, per un confronto diretto con i suoi ex coinquilini. Ma quello dell’ex gieffino non è certo stato l’unico scontro della serata: Alfonso Signorini ha tuonato contro Cristina Quaranta, riprendendola in diretta per aver pronunciato delle frasi decisamente poco felici durante un momento di sfogo con gli altri vipponi.

GF Vip, Alfonso Signorini sgrida in diretta Cristina Quaranta

La convivenza forzata nella Casa del GF Vip quest’anno, forse ancor di più rispetto alle scorse edizioni, sta facendo emergere i lati peggiori dei concorrenti. L’abbiamo visto con il caso Marco Bellavia, abbandonato totalmente al suo destino quando avrebbe avuto bisogno del sostegno del gruppo, ed è emerso anche durante questa settimana, quando Cristina Quaranta, durante uno sfogo con alcuni degli inquilini della Casa, si è lasciata andare pronunciando espressioni davvero infelici.

“Quello che non mi è piaciuto è che hai cominciato a usare una serie di aggettivi negativi, tra cui la parola mongoloide“: Alfonso Signorini non ha potuto ignorare le frasi pronunciare da Cristina Quaranta, rimproverandola per aver adottato un linguaggio inopportuno. “Mettere la parola mongoloide in accezione negativa è una cosa orribile”, ha dichiarato amareggiato il conduttore del reality, chiedendo alla concorrente di prendersi le sue responsabilità. “Chiedi scusa perché mi ha dato proprio fastidio. Non si può a cinquant’anni cadere in queste cose tremende”.

Se in un primo momento l’ex di Non è la Rai ha ammesso il suo sbaglio dando ragione a Signorini, una volta entrata in studio dopo la sua eliminazione ha avuto un moto di orgoglio, che non ha certo migliorato la sua posizione. “Evidentemente agli italiani non piacciono le persone vere, fanno tanto i moralisti e dopo… Se sono qui è per questo”. Insomma, l’ennesima occasione persa.

Marco Bellavia e il confronto con Pamela Prati

Il ritorno di Marco Bellavia nello studio del GF Vip ha scatenato grandi emozioni soprattutto nel pubblico, che ha potuto osservare le fragilità dello storico conduttore di Bim Bum Bam e assistere a una grande lezione di umanità.

Dopo un confronto con gli ex coinquilini – che hanno cercato di scusarsi dimostrando ancora una volta poca empatia – Bellavia ha avuto modo di incontrare Pamela Prati, con la quale si era creato un certo feeling, impossibile da ignorare. Signorini ha invitato la showgirl ad abbandonare la Casa per un faccia a faccia con Marco molto emozionante.

“Ho trovato questo livello di consapevolezza molto simile tra me e lei, le cose che ho fatto le ho fatte col cuore, anche perché non sono un grande attore”, ha spiegato lui travolto dall’entusiasmo. Anche la Prati non è riuscita a trattenere la gioia alla sua vista: “Ho il cuore che mi scoppia. Ma non lo posso abbracciare?”, ha detto.

“Tutte le cose che ho provato erano autentiche – ha spiegato Bellavia – volevo davvero baciarti… avrei voluto fosse una storia d’amore, ma ho cominciato a stare male e mi sono tirato indietro”. A confermare il loro legame anche Pamela: “Possiamo recuperare quando uscirò, lo vorrei abbracciare e quando uscirò da qui se lui vorrà farlo io lo farò. Mi è mancato nella casa, a me manchi. Siamo molto simili Alfonso, in sensibilità, in autenticità”.