“Verissimo”, Stefania Orlando: “Lasciare andare è un gesto d’amore”. Perché è finita con Simone

Non è mai facile parlare a cuore aperto di una rottura, di un dolore così grande, della fine di un amore. Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, per la prima volta in assoluto, Stefania Orlando ha raccontato la separazione da Simone Gianlorenzi. Sono state tante le notizie che abbiamo letto, comprese le parole dei diretti interessati. La Orlando non teme la solitudine: sta ricominciando da sé.

Verissimo, Stefania Orlando parla della separazione

“Un momento complicato perché il mio matrimonio purtroppo, dopo quasi quindici anni insieme, ha avuto una crisi, e abbiamo deciso insieme di darci spazio. Purtroppo succede quando si cammina insieme per tanto tempo. Abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, pieno di amore, sostegno, rispetto“. Ma, a volte, quando arriva un ostacolo, bisogna lasciarsi la mano per non sbatterci contro, come ha raccontato Stefania Orlando alla Toffanin.

“Non è stato facile. Una storia così lunga e così bella, se continui ostinatamente ad andare avanti in un rapporto, rischi di rovinare quello che c’è stato. Dovevamo mettere un punto“. Lo spettro della crisi tra Simone Gianlorenzi e la Orlando non era presente da tempo, ma qualche strascico è iniziato a seguito delle grandi difficoltà vissute dalla showgirl dopo essere stata nella casa del GF Vip.

“Bisogna avere il coraggio di lasciare andare le cose“. Gli anni non si sprecano, investire sui sentimenti non è un fallimento. Nelle sue parole c’è tanto dolore, rassegnazione, e commozione. Ha trattenuto le lacrime, cercando di mostrarsi forte, di non cedere ai bei ricordi. Quell’amore nato con l’aiuto del destino è finito, ma non è cancellato: quello che hanno vissuto rimarrà, per sempre.

Perché è finita la storia d’amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

“Non ci sono terze persone. Semplicemente, a un certo punto, evidentemente si cresce insieme, ma poi si hanno esigenze diverse. Non si guarda più nella stessa direzione. Non si può più camminare sulla stessa strada, e ci siamo trovati di fronte alla realtà. Non c’è una vittima, non c’è un carnefice, solo due persone che si rendono conto che continuare significherebbe rovinare quello che c’è stato prima”.

Dopo il termine dell’avventura al GF Vip, la Orlando non aveva nascosto le sue difficoltà nel riprendere le redini della sua vita. Ci sono stati errori, ha ammesso, ma non ha saputo identificarli. “Magari aver dato delle cose per scontate“. La lontananza per il GF Vip e la crisi successiva affrontata dalla showgirl e conduttrice hanno avuto un peso sulla fine del matrimonio.

“L’amore si trasforma, non può finire: in quel momento era più debole. Il vero gesto d’amore è lasciare andare.” Non è stato traumatico, lasciarsi, ma non è stato facile: ambedue ci sono stati male. Ciononostante, hanno promesso ambedue di esserci sempre l’uno per l’altro, di non lasciarsi – davvero – andare. “Non lo so se si può recuperare, ma non credo. Al momento no“. Rimane il sentimento, l’amore. “Non aspetto nulla, io vado avanti per la mia strada, sto riprendendo la mia vita in mano”.

A fatica, sta cercando di ricostruire. Non è la stessa Stefania di quindici anni fa, di quando ha conosciuto il “suo” Simone. Ma è pronta a ritrovarsi. A conoscersi ancora. A camminare da sola, senza quell’amore che le ha fatto compagnia per tanto tempo.