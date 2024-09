Prodotti per rigenerare la pelle dopo l’estate (senza spendere troppo)

Fonte: iStock

Rigenerare la pelle dopo l’estate è fondamentale per riparare i danni causati dal sole, dal vento e dall’acqua salata e dal cloro. Ti servono pochi prodotti (rigorosamente lo cost), usati con costanza, per fra tornare la tua pelle tornerà luminosa, idratata e rigenerata dopo l’estate, pronta per affrontare al meglio la stagione autunnale!

Esfoliazione a secco prima della doccia

Se la pelle del corpo risulta ispessita e grigiastra, è il momento di utilizzare la spazzola a secco. Conosciuta anche come dry brushing, è una pratica esfoliante che aiuta a stimolare la circolazione sanguigna, rimuovere le cellule morte e favorire il drenaggio linfatico. Il dry brushing deve essere fatto su pelle completamente asciutta, preferibilmente prima della doccia, eseguendo movimenti circolari o lunghi colpi verso il cuore, così, mentre elimini le cellule morte, stimoli la circolazione e il flusso linfatico.

Scegli una spazzola con setole naturali e morbide ed esegui il trattamento per circa 5 minuti, 2 o 3 volte la settimana.

Per raggiungere i punti più difficili, puoi optare per una spazzola con il manico

Dopo il dry brushing, fai una doccia per lavare via le cellule morte ma evita l’acqua troppo calda per non seccare ulteriormente la pelle.

Esfoliazione sotto la doccia

Da alternare al giorno del dry brushing, prova l’esfoliazione sotto la doccia e trasformalo nel tuo momento ”spa a casa tua”!

Scegli lo scrub corpo più adatto a te in base alle tue esigenze. Ad esempio, con lo scrub rassodante Collistar puoi unire il potere esfoliante dei microgranuli dello scrub all’azione detossinante del mix di sali marini, sale rosso delle Hawaii e polvere di nocciolo di ciliegia che levigano e purificano la pelle.

Offerta Collistar Talasso Scrub Rassodante

Se mentre esfoli vuoi anche rimodellare il corpo, puoi affidarti agli ingredienti di origine naturale di Geomar come sale marino, sale di Epsom, olio di caffè e Fitoestratti di Guaranà che, grazie all’azione sinergica del massaggio, aiuta a stimolare il microcircolazione per un corpo come rimodellato da testa a piedi.

Geomar Scrub rimodellante

Pelle delicata? Il gommage sotto la doccia di Weleda specifico per pelli sensibili esfolia delicatamente la pelle grazie alle piccole perle di cera carnauba che levigano la pelle e stimolano il microcircolo cutaneo e il rinnovamento cellulare. I tensioattivi vegetali detergono delicatamente, nel pieno rispetto dell’ambiente, come tutti prodotti Weleda. La profumazione a base di oli essenziali naturali di pompelmo, limone e cipresso, fungerà da rivitalizzante per tutti i tuoi sensi.

Weleda Scrub pelli delicate

Per l’esfoliazione del viso, punta ad un prodotto che unisca il potere rigenerante dello scrub ad un’azione lenitiva e idratante, in quanto la pelle del viso è solitamente più sensibile e segnata dall’azione del sole, vento e salsedine rispetto al corpo.

Lo scrub di Goskyn, arricchita con Olio di Cocco, Olio di Oliva, Rosa Mosqueta, Burro Karité e Caolino, rimuove delicatamente le impurità preservando la barriera idrolipidica, aiuta ad eliminare le cellule morte e ridona luce alla pelle stressata.

Goskyn Scrub viso idratante

Idratazione per le pelli secche e desquamate

Salsedine, vento e sole forte sono i nemici della pelle. L’abbronzatura è bellissima ma va valorizzata al meglio con un boot di idratazione per farla brillare durante le ultime sere d’estate.

Per la pelle del corpo molto secca, puoi optare per un vero e proprio ”balsamo” per l’epidermide come lo Hydranourish Balsamo Idronutriente 48h di Bionike Defense Body. Questa speciale crema forma una barriera sulla pelle che permette di trattenere l’idratazione per più di 48 ore e garantisce una pelle super liscia e morbida.

Bionike Balsamo corpo idronutriente

Per un vero e proprio boost di idratazione, scegli le vitamine, il burro di karatè e la lanolina ad azione nutriente di Bio Oil Gel, perfetto anche sulle smagliature che, con l’abbronzatura, si fanno più evidenti.

Se vuoi un prodotto passe-partout adatto sia al viso che al corpo, puoi provare Cetaphil, la crema che aiuta a riparare la naturale barriera cutanea in 1 sola settimana. Idrata rapidamente ed efficacemente la pelle, diminuendo la perdita di acqua transepidermica e ripristinando il corretto film idrolipidico cutaneo. Può usarla tutta la famiglia in quanto è senza profumo, non comedogenica e adatta anche alle pelli problematiche con disturbi cutanei come psoriasi, rosacea ed eczema

Offerta Cetaphil Crema viso e corpo

Specifica per il viso, la crea idratante di CeraVe, sviluppata da dermatologi per prendersi cura della pelle secca e molto secca grazie alle ceramidi e all’aggiunta di acido ialuronico. Inoltre, uno speciale sistema di alimentazione distribuisce il rilascio degli ingredienti nutrienti per tutto il giorno, lasciando la pelle fresca e morbida per 24 ore. Non contiene profumi.

CeraVe Crema viso idratante

Maschere viso e corpo per un extra idratazione

Ed ora… mettiti comoda e rilassati con una bella maschera! Le maschere offrono un trattamento intensivo alla pelle, apportando benefici specifici in base agli ingredienti attivi che contengono. La loro efficacia deriva da diversi fattori, tra cui la formulazione concentrata, il tempo di posa e la capacità di creare una barriera temporanea sulla pelle che permette agli ingredienti di penetrare più in profondità.

Le maschere viso sono formulate con alte concentrazioni di ingredienti attivi, come vitamine, minerali, antiossidanti, acido ialuronico, enzimi o estratti vegetali.In particolare, le maschere idratanti contengono spesso acido ialuronico o glicerina, che attraggono e trattengono l’umidità, proprio come la maschera viso di Rilastil specifica per pelli secche e disidratate con acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare per penetrare fino agli strati più profondi della pelle.

Offerta Rilastil Aqua Maschera

Puoi sfruttare il potere occlusivo delle maschere in tessuto che, aderendo strettamente alla pelle, impediscono che i prodotti evaporino e creano un ambiente umido che aumenta l’efficacia degli ingredienti idratanti o lenitivi. Tra le più amate e low cost troviamo la maschera Garnier in tessuto Skin Active Hydra Bomb (confezione da 5) super idratante e ad effetto rilassante. Una maschera contiene l’equivalente alla quantità di un flacone di siero e il risultato è immediato!

Garnier Skin Active Hydra Bomb

Non dimenticare l’idratazione a mani e piedi, estremità molto esposte durante il periodo estivo e che accusano l’effetto di sole, sabbia, salsedine, sandali e scarsa manicure e pedicure.

Le maschere monouso idratanti e leviganti in tessuto, specifiche per mani e unghie, di Kiko Milano, sono arricchite con aloe vera dalle proprietà nutrienti. Ti basteranno 10-15 minuti per mani morbide e unghie curate.

Circa 20 minuti distesa in divano e i tuoi piedi rinasceranno. Affidati a Scholl, specialisti nella cura dei piedi, con la Pedimask XL Nutriente con lime e burro di karitè. Indossa il studiato appositamente per trattenere la crema, rilassati e goditi i tuoi piedi morbidi e rigenerati.

Offerta Scholl Pedimask con burro di karate

