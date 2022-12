Ilary Blasi, la carica degli ex: la frecciata della (presunta) vecchia fiamma di Bastian

Le ultime indiscrezioni parlano di una Ilary Blasi sentimentalmente impegnata con un ricco imprenditore tedesco di nome Bastian, sebbene aleggi il sospetto che si tratti di un “finto fidanzato”. Quella della conduttrice è soltanto una vendetta nei confronti dell’ex marito Francesco Totti, che non ha perso tempo per uscire allo scoperto con Noemi Bocchi, o c’è qualcosa di vero in questa nuova love story?

L’unica certezza al momento è che attorno all’ormai ex coppia d’oro non smettono di rincorrersi rumors e pettegolezzi, incluse le incursioni di chi trova qualcosa da ridire in merito. Dopo le dichiarazioni inaspettate dell’ex marito di Noemi, a rompere il silenzio è stata una giovane donna che ha raccontato di essere stata la fidanzata di Bastian. E non ha risparmiato a Ilary una frecciatina al veleno.

Ilary Blasi, parla l’ex (presunta) fidanzata di Bastian

Potremmo definirla la carica degli ex, quella scatenatasi negli ultimi giorni attorno al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Le loro strade sono ufficialmente divise, le pratiche per il divorzio procedono un po’ a rilento ma ormai i due hanno voltato pagina al fianco delle rispettive nuove fiamme. L’ex Capitano della Roma ha già fatto molti passi in avanti con Noemi Bocchi, fin troppo rapidamente a giudicare dai commenti di molti. E dal canto suo anche Ilary, dopo qualche mese da single, sembra si stia concedendo una nuova parentesi sentimentale con un imprenditore tedesco di nome Bastian.

Il risultato? Ad aprire la danze è stato Mario Caucci, ex marito della Bocchi, per nulla lieto della nuova coppia al centro del gossip italiano e dell’eccessiva esposizione mediatica alla quale si sono volontariamente sottoposti. E a seguirlo a ruota ci ha pensato Claudia Aquino, 24enne originaria di Francoforte e presunta ex fiamma di Bastian, che ha raccontato in esclusiva a Novella 2000 di aver frequentato l’imprenditore subito prima della love story con la conduttrice.

Anzi, proprio a quest’ultima ha lanciato quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina al veleno: “A lui non piacciono le donne di quarantuno anni. A lui piacciono le donne più giovani”, ha dichiarato al settimanale diretto da Roberto Alessi, spiegando che proprio Ilary sarebbe stata la causa della rottura con l’uomo che ha frequentato per circa due mesi.

Il retroscena sulla relazione tra Ilary Blasi e Bastian

Un incontro inaspettato, quasi un colpo di fulmine: la scintilla tra Bastian e Claudia era scoppiata in un battito di ciglia, stando alle parole della donna. Poi, però, qualcosa si è spezzato e quel che ne è emerso è un retroscena inedito sulla relazione tra l’imprenditore tedesco e la conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Siamo usciti insieme, di venerdì sera, insieme ad altri amici – ha raccontato a Novella 2000 -. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. (…) Credo che si conoscessero da un po’. Ma non lo so con certezza. Per me quelle foto di Chi sono state una doccia gelata“.

L’insinuazione è chiara. Claudia si è sentita illusa da Bastian e le sue parole alimentano il sospetto che sia stata proprio Ilary Blasi la causa della loro improvvisa separazione. Ma il condizionale è d’obbligo: in questa corsa sfrenata a metter bocca sul divorzio più discusso dell’anno, la giovane donna non è riuscita a dimostrare la veridicità del suo racconto neanche con una foto di coppia. “Le ho cancellate tutte quando all’improvviso si è allontanato da me”, ha detto al settimanale.