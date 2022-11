Michelle Hunziker smentisce le voci di “crisi” con la Autieri: “Amiche vere”

Si dice che l’amicizia tra donne sia una sorta di creatura mitologica che fatica a esistere realmente. Se poi parliamo di donne che appartengono al mondo dello spettacolo, apriti cielo: è come se le celebs impiegassero tutto il loro tempo a darsele di santa ragione, nel nome di una supposta rivalità e di uno spirito di competizione quasi atavici. Eppure le eccezioni esistono, come dimostrano Michelle Hunziker e Serena Autieri. “Amiche vere”, ha tenuto a ribadire la conduttrice svizzera nelle sue storie di Instagram, smentendo una volta e per tutte le voci di crisi tra loro.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, voci di “maretta”

In un mondo spesso dipinto come una fucina di rivalità, competizione e sincera antipatia – specialmente tra donne -, Michelle Hunziker e Serena Autieri sono l’eccezione che conferma la regola. E che, a dirla tutta, ci piace da impazzire. Perciò era inevitabile che la notizia di una loro presunta “crisi” facesse in breve il giro del web: come è possibile che due amiche così unite abbiano potuto litigare al punto di non parlarsi più?

A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Oggi nella sua rubrica Pop Secret, scrivendo di una “maretta tra le due nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi“. Che Michelle sia in buoni rapporti con l’ex marito non è di certo un segreto, tanto che lo stesso imprenditore ha confermato come stiano lavorando di concerto per restare vicini per il bene delle figlie Sole e Celeste. Cosa encomiabile e in cui qualsiasi bravo genitore dovrebbe impegnarsi (salvo rotture “drammatiche”, come nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti).

Ma perché mai un tale motivo dovrebbe essere causa della rottura di un’amicizia solida e duratura come quella tra Michelle Hunziker e Serena Autieri? Ci ha pensato la conduttrice a smentire tutto.

Michelle Hunziker smentisce la crisi con Serena Autieri

“Maretta tra me e la mia amica? Ma come si permettono”, ha scritto Michelle in una storia di Instagram che la immortala immersa in una videochiamata con la sua amica del cuore, Serena Autieri. E già sarebbe bastato questo a smentire le voci di crisi tra le due: chiamereste mai qualcuno prima di andare a dormire per raccontagli la vostra giornata e darvi la buonanotte, se non lo sopportaste? Chiaramente no.

Ma la bella Michelle ha fatto molto di più, lasciandosi andare a un vero e proprio elogio della vera amicizia: “Le marette tra le amiche vere non esistono. Perché l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere, quando sono amicizie così profonde e belle come la nostra… Nein, nein, nein, nein“. Esistono delle donne molto impegnate che sono sempre in giro per lavoro e che si vedono purtroppo poco, poco, poco. Però da lì ad avere una maretta… No, sono contenta che sia una fake news“.

“Io e mia sorella abbiamo litigato? Ma siete pazzi! Non esiste!“, ha aggiunto Serena Autieri dal suo profilo social confermando quanto detto dalla sua grande amica. “La sorellanza non si mette in discussione” e non potremmo essere più d’accordo.

