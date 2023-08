Le mosse di Re Carlo: la pace con Harry, incontro urgente con Kate e William

Fonte: IPA Kate Middleton, un sogno in bianco ma con le scarpe di Meghan Markle

Finalmente la pace. O almeno questo sarebbe il piano di Re Carlo, che, secondo i tabloid inglesi, starebbe organizzando un incontro a settembre con il Principe Harry. Le mosse del Re non sono casuali: ha anche richiesto un incontro urgente con Kate Middleton e il Principe William per discutere del futuro della Monarchia, e ha invitato il Principe Andrea a Balmoral, per calmare le voci su ulteriori scandali.

La data dell’incontro tra Re Carlo e il Principe Harry

OK! non ha dubbi: Re Carlo e il Principe Harry potrebbero vedersi per un colloquio di pace a settembre, ovviamente senza Meghan Markle. A svelarlo una fonte vicina ai Reali. Il Principe Harry, dopo gli Invictus Games, tornerà a casa in California, passando però da Londra. Su volere del Re, che lo attenderebbe per appianare e riparare le tensioni: proprio Carlo tornerà a Londra da Balmoral a metà settembre e non dovrebbe andare in Francia fino al 20.

Il Palazzo, dunque, starebbe lavorando a un incontro fissato per il 17 settembre. I dettagli del piano per ritrovare la pace sono segretissimi, ma è altamente improbabile la presenza di Meghan Markle, in quanto Carlo vorrebbe parlare con Harry in privato. Nulla, però, dovrebbe trapelare dall’incontro: gli affari di famiglia dovranno rimanere tali.

L’incontro urgente con Kate e William

L’estate sta portando “consiglio” a Re Carlo, tanto da volere incontrare anche urgentemente la Principessa Kate e il Principe William per discutere del futuro della Monarchia. Ad avere anticipato l’ulteriore mossa di Carlo III è stato il Mirror: in qualche modo c’è grande movimento, perché, a quasi un anno dalla morte della Regina Elisabetta, Carlo sa che mantenere la Monarchia unita non è facile, e ci vogliono gesti coraggiosi.

“Il suo obiettivo è quello di soddisfare il desiderio della Regina: garantire non solo la sopravvivenza del Commonwealth, ma anche la sua forza”. Un insider ha svelato al Mirror che Carlo vorrebbe puntare ancora di più sull’allure da “star” del figlio William e della Middleton. Durante il vertice di Balmoral, Carlo dunque avrebbe intenzione di esporre i piani e gli obiettivi, anche per i viaggi e gli impegni all’estero. Vorrebbe visitare il Canada e l’Australia con lo scopo di tendere una mano.

Non è un caso: i fan dell’Inghilterra, infatti, hanno persino implorato il Principe Harry di partecipare alla finale della Coppa del Mondo Femminile. Il Principe William avrebbe tifato per la squadra da casa, ma le polemiche non si sono affatto placate.

La strategia di Re Carlo per salvare la Monarchia

Secondo i tabloid inglesi, Re Carlo ha scelto di porgere anche un ramoscello d’ulivo al Principe Andrea. Troppe spaccature nella famiglia, tanti scandali che hanno portato l’immagine della Corona a risentirne inevitabilmente. Così Carlo ha scelto di invitare a Balmoral persino il fratello Andrea, al centro dello scandalo Epstein. “Andrea è un problema molto più a lungo termine di Harry e Meghan, perché sembra che usciranno altre notizie su Epstein”. La pace tanto agognata dal Re sembrerebbe un miraggio, ma con l’incontro di pace con Harry potrebbe esserci un primo passo verso giorni più sereni. O almeno così si spera.