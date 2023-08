William si scusa per la figuraccia Mondiali, ma la piccola Charlotte gli ruba la scena

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

Il Principe William è finito al centro delle critiche che per giorni hanno dominato le pagine dei tabloid. Il motivo è più che chiaro: domenica 20 agosto si disputa la finale dei Mondiali di calcio femminile che vedono protagonista la Nazionale inglese e lui, in modo del tutto inaspettato, ha deciso volontariamente di mancare all’incontro. Anche per tale ragione ha deciso di condividere sui canali social ufficiali un video di “scuse”, ma le sue parole non sembrano aver sortito l’effetto sperato. Unica nota positiva la piccola Charlotte che, di fatto, gli ha letteralmente rubato la scena.

William condivide un video di scuse dopo la figuraccia Mondiali

Sì, possiamo tranquillamente usare il termine “figuraccia”. Perché quanto accaduto nelle scorse ore e che ha catalizzato l’attenzione dei media sul Principe William ha davvero dell’incredibile. Il figlio di Re Carlo è da sempre un grande tifoso di calcio, ma soprattutto da ben 17 anni ricopre il ruolo di presidente della Federcalcio inglese. Dunque era inevitabile che la sua decisione di mancare a un evento che potremmo definire storico, ovvero la finale dei Mondiali di calcio femminile che si disputa domenica 20 agosto in Australia contro la Nazionale spagnola, scatenasse delle aspre critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

William ha giustificato la scelta con il suo impegno ambientalista, rinunciando alla finale sportiva perché “preoccupato per l’impatto di un simile viaggio”. Si tratterebbe di un volo a lunga distanza dispendioso anche a livello economico, per appena qualche ora di soggiorno a Sidney. I malpensanti sono di un’altra opinione, ritenendo più plausibile che il Principe del Galles non avesse alcuna intenzione di rinunciare alle vacanze in famiglia.

Qualunque sia la verità il danno ormai è fatto ma William, tentando di salvare la baracca (o meglio, la faccia), ha deciso di condividere un video su Instagram e su tutti i suoi canali social ufficiali per fare pubblicamente le sue scuse alle “Leonesse” inglesi, tra cui figura anche la giocatrice italo-britannica Alessia Russo: “Siamo spiacenti di non poter essere presenti di persona, ma siamo così orgogliosi di tutto ciò che avete raggiunto e delle milioni di persone che avete ispirato qui e in tutto il mondo. Quindi andate là fuori domani e divertitevi davvero”.

La Principessa Charlotte ruba la scena a papà William

Che arrivasse in queste ore un video a sostegno della Nazionale femminile era fuor di dubbio, viste le abitudini social del Principe di Galles di condividere messaggi da tifoso rivolti alla squadra. Quel che non era così scontato, però, è che accanto a lui figurasse la piccola Charlotte, secondogenita nata dall’amore con Kate Middleton.

Anche la piccola Principessa è una grande tifosa di calcio e segue la Nazionale delle “Leonesse” con tanta passione e, a dirla tutta, la sua presenza ha sortito soltanto un effetto: Charlotte ha rubato letteralmente la scena al padre, facendo dimenticare a tutti almeno per un momento le “scuse” di facciata da lui condivise.

Shorts e T-shirt a righe, un pallone da calcio sulle gambe e il sorriso di una bambina che sembra la sua fotocopia. Charlotte è stata l’unica nota positiva in questa sconcertante marea di critiche rivolte al Principe di Galles e sono tantissimi i commenti dei sudditi a favore della piccola, dolce e tenera com’è ovvio alla sua età. Ma non è bastato.

La Famiglia Reale nel mirino delle critiche

Ma mentre le critiche più pungenti si sono rivolte quasi esclusivamente al Principe, qualcuno ha sottolineato come la Famiglia Reale tutta sia “complice” di un atteggiamento che mostra una grave mancanza di rispetto nei confronti della Nazionale femminile di calcio e in generale dello sport in “rosa”.

Mandu Reid, leader del Women’s Equality Party, ha dichiarato al MailOnline: “È assolutamente ridicolo che l’Inghilterra non fosse e non sia ancora pronta a celebrare la finale della Coppa del Mondo femminile. Il presidente della Federcalcio, il Principe William, non si prende la briga di partecipare, le leggi sulle licenze non sono state allentate, non ci sarà uno schermo a Trafalgar Square e non si è saputo di alcun tipo di grande celebrazione in caso di vittoria. Questa corsa dell’ultimo minuto per mostrare il sostegno alle Leonesse da parte dei nostri leader non è solo imbarazzante, ma rivela quanto poco pensino allo sport femminile. È garantito che la squadra di calcio maschile non sarebbe stata trattata con tale disprezzo e mancanza di rispetto”.

Anche la deputata laburista Kate Osborne non le ha mandate a dire, dichiarando a Times Radio: “Sappiamo tutti che se questa fosse la finale maschile, Rishi Sunak [il capo del governo britannico, ndr] e il presidente della FA, il Principe William, sarebbero presenti, non importa quanto durerà il volo per l’Australia”.