Re Carlo e Kate Middleton al limite: linea dura contro Harry e Meghan

Per il Principe Harry non ci sarebbe più la possibilità di incontrare Re Carlo per discutere della pace. Così, la volontà di Carlo di dimenticare il passato e andare avanti, verso una nuova era, si è conclusa ancor prima di iniziare. Il 17 settembre, infatti, Harry e Carlo avrebbero dovuto incontrarsi, senza Meghan Markle. Ma la verità è che il Principe e Meghan hanno spinto proprio il Re al limite, e non solo: William sarebbe “disgustato”, e Kate Middleton non ha la minima intenzione di perdonare la coppia per i danni inferti alla Monarchia e alla loro immagine.

Re Carlo al limite, salta l’incontro con il Principe Harry

Il Principe Harry e Meghan Markle sono ospiti a Düsseldorf per gli Invictus Games a settembre: quello che sembrava il momento ideale per ricucire i rapporti si è trasformato però nell’ennesima occasione mancata. Re Carlo, infatti, avrebbe cambiato idea sui colloqui di pace. Una fonte ha anticipato al Daily Beast che Carlo, William e Kate Middleton si sentono ancora troppo traditi da ciò che Harry ha scritto nel libro, e che ha detto nella serie-documentario su Netflix.

Anche William non è affatto contento all’idea di rivedere il fratello, perché “è ancora assolutamente disgustato da ciò che ha fatto”. Proprio Charles Rae, ex redattore, ha specificato che i comportamenti di Harry e Meghan li hanno portati a essere veri e propri emarginati. Su Talk TV, ha detto: “I titoli di Sua Altezza Reale sono stati rimossi dal sito web della Famiglia Reale”. Questo è successo perché, alla fine, hanno spinto tutti al limite. “È giusto che ora siano ostracizzati”, ha aggiunto. Nessuna mossa, oltretutto, sembra quella giusta, perché non c’è modo di tornare ai rapporti di prima.

Kate Middleton, la linea dura contro Harry e Meghan

Non è un caso che Re Carlo voglia organizzare un incontro urgente a Balmoral con Kate Middleton e il Principe William, considerati il futuro della Monarchia. Proprio quest’ultimo è la priorità di Re Carlo, che non ha tempo di seguire i capricci di Harry e soprattutto di Meghan. La grande fama di Kate e William, invece, è positiva per l’immagine della Monarchia, che va tenuta unita a ogni costo. Al momento, Carlo pensa al Commonwealth e soprattutto punta sulla Principessa e sul Principe del Galles.

Proprio la Principessa del Galles non intenzione di perdonare il Principe Harry e Meghan Markle, perché quanto hanno fatto è un tradimento definitivo. A scegliere di seguire una linea dura non è stato il Principe William, ma proprio Kate. Da una parte, William, prima della pubblicazione del libro Spare, che ha causato innumerevoli scandali a Corte, non ha mai perso la speranza di riconciliarsi con suo fratello.

Eppure, secondo quanto svelato da una fonte a OK!, Kate non sarà nemmeno mai in grado di cambiare idea a riguardo. “Non si sono mai scusati per le loro bugie. Ma per William è più difficile perché Harry è suo fratello. È una situazione orribile”. La pace è già tramontata. Mai dire mai, certo. Ma la sensazione è che questa frattura rimarrà tale, per sempre.