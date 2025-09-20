Re Carlo e Camilla matrimonio in crisi: la prova che decreta la fine

Il matrimonio tra Carlo e Camilla sarebbe finito da tempo e la vacanza extra lusso della Regina è considerata una prova schiacciante

Re Carlo e Camilla separati in casa. Spunta un’altra prova che decreta la fine del loro matrimonio: la vacanza extra lusso che la Regina si è concessa, lasciando il suo consorte solo e malato nel vecchio Castello di Balmoral.

Re Carlo e Camilla, matrimonio finito: il gelo alla cena di gala

Anche se li abbiamo visti insieme al banchetto di Stato in onore di Donald e Melania Trump, Re Carlo e Camilla vivrebbero già separati da diverso tempo. Il loro sarebbe un matrimonio di facciata, per salvare le apparenze e mantenere salda la Monarchia.

Dopo aver lottato tanto per consacrare il loro amore, in pochi anni il matrimonio è andato a rotoli. Questo è quanto raccontano le malelingue che insistono nel sostenere che Camilla detesti la vita a Palazzo, coi suoi cerimoniali e la grande pressione. Perciò, preferisce trascorrere il tempo libero nella casa di sua proprietà, Ray Mill House nel Wiltshire. Le indiscrezioni trapelate dicono che i due “sono divorziati in tutto tranne che nel nome”.

In effetti, durante la cena di Stato Carlo e Camilla sono apparsi piuttosto distanti. È vero che la serata era molto formale e che c’era un preciso protocollo da seguire. Ma i due non si sono scambiati praticamente nemmeno uno sguardo, limitandosi a svolgere il loro dovere, foto ufficiale con sorriso compresa.

La Regina non ha nemmeno accompagnato il marito al funerale della cugina, la Duchessa del Kent. Il Palazzo ha giustificato ufficialmente la sua assenza, comunicando che era indisposta a causa di una sinusite. Ma l’indomani dell’infezione non c’erano tracce. Dunque, è vero che tra Carlo e Camilla l’idillio è finito?

Re Carlo, la fuga extra lusso di Camilla

Qualcuno sostiene di sì e a favore di questa tesi porta un’altra prova, ossia la vacanza extra lusso che la Sovrana si è concessa a fine agosto, abbandonando praticamente il Re tutto solo a Balmoral.

Camilla non ha mai nascosto di detestare il castello scozzese, così tanto amato dalla Regina Elisabetta e dal resto della Famiglia Reale. Anche Harry nella sua autobiografia descrive quel posto come un paradiso. Invece, Camilla lo ha sempre trovato troppo umido, pieno di spifferi e sinistri scricchiolii.

Il Re Carlo invece mantiene la tradizione di sua madre e insiste per trascorrere l’estate lì dove in agosto riunisce parte della famiglia. Risultato? Camilla ha preso e se ne è andata, concedendosi una vacanza al mare extra lusso, sullo yacht da 40 milioni di dollari, in compagnia di sua figlia Laura e i suoi nipoti . E non si è curata del fatto che suo marito restasse solo e malato.

A inizio agosto, quando Camilla è partita per la Grecia, nessuno ha visto niente di male in questa vacanzina privata, ma alla luce dei recenti pettegolezzi, è stata interpretata come una vera e propria fuga da una vita che non sopporta più.