Re Carlo, Camilla non si presenta al funerale: è crisi nera

Re Carlo va solo ai funerali della Duchessa del Kent. Camilla è assente perché malata, ma la spiegazione ufficiale non convince tutti

Re Carlo ha partecipato ai funerali della Duchessa del Kent, che si sono tenuti nella Cattedrale di Westminster martedì 16 settembre con rito cattolico. Ma Camilla non era al suo fianco, perché malata. Questa la spiegazione ufficiale data da Buckingham Palace. Ma c’è chi ritiene che la Regina si stia defilando, dove è possibile, perché ormai col marito è crisi nera.

Re Carlo, perché Camilla non è andata ai funerali della Duchessa del Kent

Ha fatto scalpore l’assenza di Camilla ai funerali della Duchessa del Kent, moglie del cugino di secondo grado di Re Carlo, Edward, Duca del Kent, figura centrale della Famiglia Reale. La presenza della Regina alle esequie era prevista. Tra l’altro, è stato il primo funerale cattolico dopo secoli per un membro della Corte.

Ma poco prima dell’inizio della cerimonia, Buckingham Palace ha pubblicato una nota in cui comunicava che Camilla non avrebbe partecipato alla funzione.

Questa la dichiarazione ufficiale: “Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto si sta riprendendo da una sinusite acuta“.

Un messaggio che ha preoccupato i sudditi sulle condizioni di salute di Camilla. Lo scorso inverno la Regina, dal ritorno dal viaggio di Stato in Australia, aveva contratto una forma di polmonite che l’aveva costretta a un lungo periodo di riposo, tanto da rinunciare a importanti eventi pubblici.

Dunque, ancora una volta ha dimostrato di essere cagionevole, soprattutto per quanto riguarda le vie respiratorie. Si dice che Camilla sia stata una fumatrice accanita e pare che non abbia del tutto abbandonato il vizio della sigaretta, malgrado Carlo sia contrario. In effetti, la sinusite è un’infezione che provoca gonfiore e irritazione ai seni paranasali.

Poiché Donald e Melania Trump sono in Gran Bretagna per una visita di Stato e proprio per il 17 settembre è in programma una cena di gala con loro, il Palazzo ha deciso che sarebbe stato meglio per Camilla non uscire di casa e prendersi l’intera giornata di riposo per essere presente al grande evento.

In effetti, al momento non ci sono comunicati su un’eventuale assenza della Regina all’incontro col Tycoon e sua moglie.

Re Carlo, la crisi con Camilla

Le malelingue però sostengono che il forfait di Camilla ai funerali della Duchessa del Kent sia dipeso non dalla sinusite, ma da ben altro. Voci sempre più insistenti, che provengono per la maggior parte da Oltreoceano, sostengono che Carlo e Camilla siano in crisi, anzi sono già separati.

Il loro sarebbe solo un matrimonio di facciata, tenuto in piedi pubblicamente per garantire stabilità alla Monarchia, ma in realtà il loro grande amore sarebbe finito poco dopo la fine della sua clandestinità. La Regina vivrebbe nella sua casa privata e torna a Clarence House solo quando gli impegni istituzionali la costringono. Perciò, appena può si defila e per questo avrebbe evitato il funerale della Duchessa del Kent, visto che le tocca stare con Carlo nei prossimi giorni.

Per fortuna che il Re ha potuto contare su un’affettuosa Kate Middleton e su William. Erano presenti alla funzione anche Andrea e Sarah Ferguson e Edoardo e Sofia di Edimburgo.