Re Carlo, ultime notizie: lo sgarbo al Principe Andrea per sfrattarlo dal Royal Lodge

Quello tra il Principe Andrea e Re Carlo è un rapporto che non si è mai sanato. Ora la situazione sembra essere precipitata. Spesso definito il figlio “prediletto” della Regina Elisabetta II, non è stata una sorpresa quando, nel 2003, la defunta monarca ha concesso al Principe Andrea un contratto di locazione di 75 anni per la Royal Lodge, per £ 250 a settimana e la promessa di mantenere la vasta proprietà. Qui il Principe vive con l’ex-moglie, Sarah Ferguson. Ora però, la Regina non c’è più, e la situazione per Andrea si è complicata, e non poco. Carlo ha deciso di utilizzare la linea dura con il fratello minore, privandolo delle guardie del corpo private che mantenevano la sicurezza attorno al Royal Lodge.

Royal Lodge, la “faida” tra Carlo e Andrea

La decisione, riportata dal quotidiano The Sun, suggerisce che si tratti di una manovra fatta per cacciare via il fratello dalla faraonica magione di 30 stanze, dopo Andrea abita da più di vent’anni. I primi problemi per il Principe sono iniziati lo scorso anno quando, secondo alcune indiscrezioni, Andrea non sarebbe riuscito a sostenere le spese di manutenzione di £ 400.000 all’anno per la proprietà tentacolare con 30 camere da letto, che si stima valga £ 30 milioni. E ora Re Carlo sta ritirando i fondi privati ​​per la sicurezza della casa, che si ritiene costino circa £ 3 milioni all’anno.

Ciò significa che a meno che il 64enne non riesca a generare le maggiori risorse finanziarie per pagare le significative riparazioni di cui la proprietà ha bisogno, nonché per pagare il conto della sicurezza, la sua unità di guardia armata si dimetterà alla fine del loro contratto decennale a ottobre.

Mentre i resoconti dicono che ad Andrea è stata concessa una “sospensione dell’esecuzione” l’anno scorso, dopo aver stretto un accordo con il Re per eseguire i lavori di ristrutturazione sulla proprietà del XIX secolo, classificata di Grado II, lo stato dell’esterno della villa è stato da allora esposto, il che sembra dimostrare che i lavori devono ancora essere eseguiti.

Le alternative di Andrea

E ci sono diverse residenze reali in cui potrebbe trasferirsi. Dopo l’incoronazione di Re Carlo, il Principe William e Kate Middleton hanno scambiato il loro appartamento di Kensington Palace a Londra con Adelaide Cottage a Windsor. Ma sembra improbabile che Andrew opti per questa proprietà.

Un’altra opzione per Londra potrebbe essere St James’s Palace, dove sua figlia Beatrice ha un appartamento, o anche un cottage nel Norfolk che è stato precedentemente messo in affitto su Airbnb. Dopotutto, nonostante le affermazioni secondo cui Andrew abbia detto agli amici che intende vedere scadere il suo contratto di locazione di 55 anni nella proprietà (che scadrà nel 2078), il Re sarebbe sempre più desideroso di vedere suo fratello trasferirsi in una casa più piccola.

Ma a meno che non rispetti la sua parte dell’accordo, che include la riverniciatura delle pareti esterne e interne rispettivamente a intervalli di cinque e sette anni (oltre all’esecuzione di altre attività di manutenzione), potrebbe essere la fine del soggiorno del Duca nella proprietà. È stato riferito che Andrew è riluttante a lasciare la grande, tentacolare tenuta da 30 milioni di sterline, situata nei pittoreschi dintorni di Windsor Great Park, perché la vede come il suo ultimo vero legame reale.