Meghan Markle ha commesso un errore fatale: Harry pronto ad andarsene

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle ha commesso un passo falso che le costerà molto caro. Hollywood le ha voltato le spalle dopo il modo in cui si è comportata con la Regina. E Harry potrebbe ritornare in Gran Bretagna senza di lei.

Il passo falso di Meghan Markle

La scrittrice ed esperta reale, Celia Walden, sostiene che Meghan Markle abbia fatto un “passo falso cruciale”, dopo aver lasciato anche uno degli ultimi patronati reali, non calcolando in modo lucido le conseguenze delle sue azioni, dalla critica aperta alla Famiglia Reale che, anche se indirettamente, ha coinvolto la Regina, al rifiuto di tornare in Gran Bretagna per la commemorazione del Principe Filippo, costringendo Harry a una figura imperdonabili coi suoi parenti ma anche con tutto il Regno, un’assenza di cui, a detta dei più profondi conoscitori dei Windsor, se ne pentirà per sempre.

Il vero errore di Meghan, secondo la Walden, è stato quello di non comprendere quanto Elisabetta sia amata negli Stati Uniti e soprattutto a Hollywood dove la Sussex vorrebbe rimettere piede. I vicini di casa di Harry e Meg, che hanno accolto a braccia aperte la coppia scappata da Londra, potrebbero rivoltarsi contro di loro, perché non capiscono l’atteggiamento ostile che hanno assunto nei confronti di Sua Maestà, non comprendono i capricci sulla questione della sicurezza, quando Harry se ne va all’Aia senza la protezione della polizia olandese per gli Invictus Games.

In altre parole, Lady Markle rischia di fare terra bruciata intorno a lei, non solo in Gran Bretagna, ma proprio a Hollywood dove intende definire la sua carriera milionaria. Ma i problemi sono anche in famiglia, perché dopo la bufera che li ha travolti e le critiche profonde, Harry potrebbe cambiare idea circa suo padre Carlo e suo fratello William. Ma in particolare potrebbe chiedere perdono a sua nonna Elisabetta, soprattutto dopo che ha visto come la Sovrana abbia perdonato suo figlio Andrea, malgrado lo scandalo riprovevole che lo ha travolto.

Harry volta le spalle a Meghan Markle

Secondo il corrispondente reale Richard Palmer, Harry potrebbe seriamente riconsiderare la sua posizione nei confronti della Regina e voltare le spalle a Meghan, ritornando da solo in Inghilterra. Una mossa che, stando all’esperto, converrebbe al Principe: “Penso che abbia bisogno di rimanere a bordo pubblicamente almeno con la Regina”.

Insomma, Harry sarebbe già sulla via del pentimento. Questa di fatto è l’unica soluzione possibile se vuole rimanere a galla, ma naturalmente gli costerà cara. Tornare a Londra, riallacciare pubblicamente i rapporti con la Regina significherebbe perdere l’alleanza con sua moglie Meghan, se non addirittura, mettere fine al loro matrimonio, con tutto quello che ne consegue per i figli, Archie e Lilibet.