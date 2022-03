Harry deve fermare Meghan Markle o sarà la rovina per tutti

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

Harry non può ignorare l’appello di sua cugina Zara Tindall o sarà la rovina per lui e per Meghan Markle. Per la prima volta interviene la figlia della Principessa Anna nella controversia tra i Sussex e la Famiglia Reale, perché ormai si è toccato il fondo e un nuovo passo falso della coppia sarebbe un disastro.

Meghan Markle, l’accordo milionario da fermare

Meghan Markle ha annunciato un nuovo accordo milionario con Spotify per dei podcast. Il tema trattato riguarda il mondo femminile e la denuncia degli stereotipi, ma appare chiaro agli esperti di questioni reali che sarà utilizzato per screditare ancora una volta la Famiglia Reale, colpendo in questo caso le sue donne.

Questo affronto si aggiunge al recentissimo forfait di Harry e Meghan Markle alla commemorazione del Principe Filippo. Tutti erano presenti, perfino la Regina ha vinto i suoi problemi di salute per partecipare alla funzione che si è tenuta alla Abbazia di Westminster per ricordare suo marito. E intorno a lei, figli, nipoti e pronipoti. Ha addirittura permesso al Principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein, di accompagnarla in chiesa.

Ma Harry e Meghan si sono rifiutati di sostenere la nonna in questo momento e il loro atteggiamento è stato definito da più parti “vergognoso”. Non contenti, i Sussex hanno intrapreso una nuova battaglia legale contro il Mail on Sunday per aver ferito i sentimenti di Harry riferendo che si era impegnato a pagare di tasca propria la protezione della sua famiglia quanto tornava in Inghilterra.

Harry, l’appello di Zara Tindall per bloccare Meghan

Di fronte a questo marasma Zara Tindall non ha più potuto tacere e ha lanciato un appello a suo cugino Harry, per rimediare almeno a quello che è ancora possibile. Gli avrebbe chiesto di fermare Meghan e di pregarla a non pubblicare i nuovi podcast, la cui uscita è prevista proprio in concomitanza con i festeggiamenti del giubileo della Regina.

Secondo le dichiarazioni di una fonte vicina a Palazzo, riprese dal magazine New Idea, “Questa è stata l’ultima goccia per Zara, che è incredibilmente vicina a sua nonna e non sopporta di vedere Harry e Meghan prendersi gioco della Regina negli ultimi anni della sua vita”. Fino a oggi Zara ha cercato di tenersi in disparte ma non intende lasciare che il giubileo di sua nonna venga oscurato dai podcast di Lady Markle. “Vuole che Harry fermi Meghan impedendole di fare qualcosa che è palesemente sconveniente”.