Fonte: IPA Enrico Brignano

Enrico Brignano sta vivendo un periodo di profondo lutto visto che la sua amata mamma Anna è scomparsa il 24 marzo 2025. L’attore ha voluto ricordare una delle donne più importanti della sua vita con un tenero post Instagram, accompagnato da una galleria di foto inedite della sua vita privata.

Enrico Brignano, il doloroso post

Siamo abituati a vedere Enrico Brignano sempre allegro e pronto a strapparci una risata ma nella vita non sempre è possibile essere felici e, alle volte, si devono affrontare momenti complicati e particolarmente dolorosi. L’ultimo post social dell’attore svela a tutti i suoi ammiratori proprio il momento difficile che sta vivendo, a causa della scomparsa di sua mamma Anna, da lui molto amata e protagonista dei suoi racconti comici.

Enrico Brignano ha voluto salutare la signora Anna con delle parole piene d’affetto, condivise sul suo account Instagram ufficiale: “Ciao mamma, ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito”. L’attore ha voluto esprimere il sentimento profondo che prova per la madre, non perdendo occasione per ricordare anche il padre Antonino, scomparso oltre un decennio fa.

Il comico ha immaginato, quindi, i suoi genitori finalmente ricongiunti in un mondo migliore: “Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.

Enrico Brignano aveva già rivelato la scomparsa della mamma dal palco del suo ultimo spettacolo a Catania, in cui ha deciso comunque di andare in scena, malgrado quanto fosse successo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, l’attore avrebbe chiuso la sua performance proprio ricordando l’amata mamma: “Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo”.

Enrico Brignano, il rapporto con la mamma

Enrico Brignano ha svelato che la mamma Anna l’ha lasciato, 14 anni dopo la morte del padre Antonino. La signora era originaria della provincia di Chieti, dove era nata 89 anni fa, ma viveva da tantissimo tempo a Dragona, vicino Roma, città natale dell’amato attore. In diversi suoi monologhi, Enrico Brignano aveva parlato anche della mamma e della sua passione per la pulizia.

Ma l’attore aveva raccontato di lei anche in un’intervista a Verissimo ribadendo, anche questa volta, quanto tenesse all’ordine della sua casa, in vista di possibili visite inattese: “Ho vissuto quest’infanzia nell’attesa che arrivasse qualcuno da un momento all’altro senza avvertire”. Enrico Brignano ha raccontato anche la tenerezza che provava nel vedere sua mamma, ormai anziana: “Mia madre dove la metti sta, è un peluche… Ormai la sua vita è così, è dedicata ai figli”, anche se il comico aveva anche svelato che era appassionata delle carte e amava sempre vincere, come sua figlia, nata quasi nel suo stesso giorno.

Nella galleria di foto, condivisa dal comico, si possono vedere diversi ritratti della signora Anna, tra cui anche una quella davanti all’ultima torta di compleanno. Ma anche un ritratto in bianco e nero del matrimonio dei suoi genitori.