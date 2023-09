“La Volta Buona”, gaffe per Caterina Balivo: annullato premio da 500 euro

Fonte: IPA “La volta buona”, Caterina Balivo e le sue scarpe iconiche

Una gaffe per Caterina Balivo a La Volta Buona, dove la Rai si è ritrovata costretta ad annullare un premio da 500 euro. Nella puntata del 20 settembre 2023, durante il gioco telefonico, la conduttrice, insieme a Carolina Di Domenico, ha confermato una vincita al telefono, ma l’inghippo è dietro l’angolo, perché non si è accorta che, in realtà, la persona ha dato una risposta sbagliata. Ma procediamo per punti.

Caterina Balivo, gaffe a La Volta Buona: cos’è successo

Il daytime pomeridiano di Rai1 è stato affidato a Caterina Balivo, dopo che per anni Serena Bortone ha tenuto compagnia agli spettatori con Oggi è un altro giorno. L’inizio non è entusiasmante, per molti aspetti, come la presunta tensione tra la conduttrice e gli autori. Non solo: ora si è aggiunto un altro inghippo non da poco, considerando che la Rai ha dovuto annullare un premio di 500 euro.

Nel corso della puntata del 20 settembre, infatti, si è tenuto il classico gioco telefonico a premi. Collegate telefonicamente con uno spettatore da casa, la Balivo e Carolina Di Domenico hanno posto una domanda ben precisa. “Nella canzone Pedro di Raffaella Carrà, una ragazza gira per le strade, di quale città?”. L’uomo, Massimo, ha risposto però nella maniera sbagliata, dicendo “Saint Tropez”. In realtà, la risposta corretta è Santa Fe.

“L’ha detto? Ha detto Santa Fe? Meno male, bravo Massimo”, per la gioia della conduttrice: la Di Domenico, infatti, ha sentito la risposta corretta e ha così supportato anche la Balivo stessa, che non si è accorta della risposta sbagliata. Nel corso della serata, però, il profilo Cinguetterai su X (ex Twitter) ha fatto sapere che la vincita di 500 euro è stata ovviamente annullata. Come commentare? Una gaffe in piena regola.

Caterina Balivo, tensione con gli autori de La Volta Buona

Almeno per il momento, il programma condotto da Caterina Balivo non sta brillando in fatto di ascolti. Dopo la conduzione impeccabile di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, che è riuscita nell’impresa di conquistare sempre più share, anno dopo anno, è il momento della Balivo. Eppure, qualcosa non sta andando per il meglio, un po’ come, del resto, sta accadendo a Mediaset con Myrta Merlino.

Già il discorso di apertura della Balivo ha fatto pensare. “Ho accettato solo dopo aver preso del tempo per decidere. Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta. Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama La Volta Buona. Ce la metteremo tutta. Con un gruppo di lavoro fantastico, che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà”.

E, nel corso delle prime puntate del programma, c’è stato un ulteriore riferimento agli autori. Nella puntata del 18 settembre, infatti, un’impasse ha rallentato sempre il momento del gioco a premi. Insieme a Elena Santarelli, ospite della puntata, la Balivo ha menzionato la squadra: “Gli autori vogliono così”, ha commentato, dopo che una signora al telefono ha indovinato la risposta. Evidentemente, il passaggio della conferma è ritenuto “superfluo”. Almeno per il momento, in termini di share, il programma non raggiunge la media del 13%, contrariamente a Oggi è un altro giorno, che era riuscito a stabilizzarsi intorno al 16%.