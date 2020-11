Verissimo, Berruti si confessa su Maria Elena Boschi: “È speciale, vorrei tanti figli”

editato in: da

Giulio Berruti racconta per la prima volta l’amore per Maria Elena Boschi a Verissimo, svelando il sogno di formare una famiglia con lei. La deputata e l’attore ormai non si nascondono più, dopo mesi di frequentazione vissuta in segreto hanno deciso di vivere alla luce del sole una love story che sta diventando ogni giorno più importante. “Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale – ha confessato l’artista romano nel salotto di Silvia Toffanin -. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”.

L’estate di Maria Elena e Giulio è stata all’insegna dell’amore, fra gite in barca e baci appassionati. La Boschi è apparsa sempre sorridente e innamoratissima, mentre Berruti ha occhi solo per lei. “Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema – ha ricordato lui -. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”.

Berruti ha poi confessato cosa l’ha fatto innamorare di Maria Elena. “È una persona molto dolce, dalla forte umanità – ha detto -. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”. A Verissimo, Giulio ha raccontato una Maria Elena Boschi diversa dal personaggio pubblico sempre perfetto e impeccabile che appare sotto i riflettori. “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia – ha svelato -. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”. I due sono così innamorati che ora guardano avanti e sognano già di formare una famiglia: “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”, ha infatti confessato l’attore alla Toffanin.