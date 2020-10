Maria Elena Boschi e Giulio Berruti insieme in Costa Azzurra: la sorpresa di lei per il compleanno

editato in: da

Vacanza d’amore per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti che si sono concessi qualche giorno in Costa Azzurra per festeggiare il compleanno dell’attore. Il 27 settembre l’artista romano ha compiuto 36 anni e Maria Elena ha voluto fargli una sorpresa speciale raggiungendolo a Cannes. Giulio si trova in Francia per girare un film insieme ad Andrea Preti, ma è riuscito comunque a ritagliarsi un po’ di tempo per stare con la fidanzata.

Una storia importante quella fra la Boschi e Berruti che, come testimoniano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, sta diventando ogni giorno più importante. Nelle immagini apparse sul settimanale, Giulio e Maria Elena prendono il sole in Costa Azzurra, fra baci, coccole e tanta passione. Fra i due il feeling è molto forte e sembra proprio che la love story stia procedendo a gonfie vele. Costume nero intero, capelli sciolti e occhiali da diva: la Boschi appare splendida accanto all’attore che ha occhi solo per lei.

Il giorno del compleanno di Berruti, Maria Elena aveva scelto il silenzio su Instagram, sorprendendo il compagno in un altro modo. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, la Boschi sarebbe volata in Costa Azzurra per fare una sorpresa a Giulio e festeggiare la ricorrenza. La coppia, dopo una giornata sotto il sole di Cannes, la sera si sarebbe concessa una cena romantica insieme ad Andrea Preti, amico dell’artista romano, e la fidanzata Susanna Giovanardi. Le due coppie sarebbero state avvistate in un ristorante molto elegante della città. Dopo il week end in Francia, la politica sarebbe tornata a Roma per lavorare.

Una storia d’amore, quella fra Maria Elena e Giulio, cresciuta lontano dai riflettori e tenuta segreta per molto tempo. Solo qualche mese fa l’attore romano, dopo continui avvistamenti e foto pubblicate dai settimanali, aveva confermato di essere innamorato della Boschi. Intervistato nello show di Anna Falchi e Beppe Convertini, aveva svelato: “Sono innamorato? Sì, lo sono – aveva detto -. Ormai è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto, ma non dico nulla di più”. Da quel momento la coppia ha deciso di vivere alla luce del sole l’amore che, a quanto pare, procede a gonfie vele.