Giulio Berruti torna da Maria Elena Boschi ed è sempre più innamorato

Giulio Berruti riabbraccia Maria Elena Boschi dopo aver trascorso alcune settimane a Cannes per girare un nuovo film. L’attore è finalmente tornato a Roma, città in cui vive e lavora anche la sua compagna. Ad annunciarlo è stato proprio Berruti che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in auto: “And now back to Rome”, ha commentato, raccontando così il suo ritorno nella Capitale.

La love story fra l’attore e la politica procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici. In queste settimane Giulio per motivi di lavoro è volato in Francia insieme all’amico Andrea Preti, ex compagno di Claudia Gerini. Impegnato sul set, l’artista romano ha ricevuto in occasione del suo compleanno una graditissima sorpresa. Maria Elena Boschi infatti l’ha raggiunto a Cannes per trascorrere con lui un week end di passione e tenerezza. Nelle foto apparse su Chi, la politica e l’attore mostrano una grande intesa e in spiaggia si abbracciano e baciano.

Un amore, quello fra Maria Elena e Giulio, nato da un’amicizia, ma che sta diventando, ogni giorno che passa, sempre più importante. I due non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, ma a farlo sono le foto pubblicate sui settimanali in cui, fra baci, abbracci e tenerezze, sembrano innamoratissimi. Le uniche dichiarazioni sulla coppia erano arrivate da parte di Berruti che, dopo l’ennesima paparazzata, aveva deciso di confermare la love story. Ospite di C’è tempo per, con Anna Falchi e Beppe Convertini, l’attore romano aveva svelato di essere molto innamorato della Boschi.

“Io sono una persona molto riservata – aveva detto – e credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente e quindi, io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me. Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia”. Da quel momento gli innamorati non si sono più nascosti e oggi non potrebbero essere più felici. La Boschi, tornata a Roma per lavoro dopo il brevissimo soggiorno a Cannes, potrà finalmente riabbracciare il suo Giulio e continuare a vivere la splendida favola d’amore iniziata mesi fa.