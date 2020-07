editato in: da

Maria Elena Boschi esce allo scoperto con Giulio Berruti e cambia look, sfoggiando un’inedita frangetta. Ormai è ufficiale: l’attore e la politica stanno insieme e sono molto felici. Dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, sorprendendo tutti.

Ospite di C’è tempo per, con Beppe Convertini e Anna Falchi, l’artista romano ha svelato di essere molto innamorato di Maria Elena. “Sì, sì sono innamorato – ha confessato -. Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più”.

La Boschi non ha commentato la notizia e sembra decisa più che mai a proteggere la propria vita privata. L’amore per Giulio però non le ha regalato solo il sorriso, ma anche un nuovo look. Nell’ultima apparizione in pubblico Maria Elena ha sfoggia un’inedita frangetta e un colore molto più chiaro. Un cambiamento che l’ha resa ancora più bella e che dimostra una svolta nell’esistenza della politica, pronta a iniziare un nuovo capitolo amoroso con Berruti.

Nemmeno le dichiarazioni di Francesca, ex dell’attore, sono riuscite a turbare Maria Elena, che è apparsa raggiante e splendida. La Kirchmair, 24enne attrice di origine austrica, si è detta molto sorpresa dalla nuova relazione di Berruti. “Sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi – ha confessato al settimanale DiPiù -. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanessero strane”.

“Mi sono distanziata dalla situazione – ha spiegato al Giornale -, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me”.